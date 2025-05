Rakušan hrozí ďalšími opatreniami na hranici so Slovenskom

Povedal to v piatok po stretnutí s nemeckým ministrom vnútra Alexandrom Dobrindtom v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

„Ak by sa mala situácia výrazným spôsobom zhoršiť a prišla by nejaká ďalšia závažná migračná kríza, Česko je, samozrejme, pripravené urobiť patričné opatrenia na našej východnej hranici smerom k Slovensku. Aj v súčasnej dobe my ako Česko, rovnako ako Nemecko voči nám, uplatňujeme readmisie voči SR. Takže také opatrenia aj na našej východnej hranici už v súčasnej dobe sú,“ povedal Rakušan.

Ministri sa opatreniami na hraniciach zaoberali najmä preto, lebo Nemecko od 8. mája svoje kontroly ešte sprísnilo a v Česku sa preto niekedy tvoria kolóny. Rakušan pripustil, že situácia nie je pre Čechov príjemná a čakacie doby sa zhoršili, podľa neho však nedošlo k zásadným zmenám. Ministra požiadal, aby po mesiaci opatrenie spoločne vyhodnotili a navrhli ďalší postup. Dodal, že postoj Nemecka chápe.

„Chápeme kroky súčasnej nemeckej vlády a sme radi, že náš pohľad na ilegálnu migráciu sa v mnohom veľmi priblížil. ČR dlhodobo podporuje efektívne opatrenia predovšetkým na vonkajšej hranici, ktoré povedú k prevencii a potieraniu nelegálnej migrácie,“ povedal český minister s tým, že len ak budú tieto opatrenia fungovať, je to jediná cesta, aby v budúcnosti žiadne kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru neboli. Podotkol, že situácia v ilegálnej migrácii je tento rok najpokojnejšia za posledných päť rokov.

Dobrindt vyhlásil, že Nemecko už nebude nové opatrenia proti nelegálnej migrácii brzdiť, ale, naopak, chce ich presadzovať. Prísnejšími kontrolami na celej svojej hranici chce podľa jeho slov svetu ukázať, že v Nemecku sa migračná politika po nástupe novej vlády zmenila. „Hranice nezatvárame, ale kontrolujeme. Robíme to inteligentným spôsobom – robíme náhodné hraničné kontroly, a to aj na menších priechodoch, aby sme dokázali reagovať na situáciu v oblasti prevádzačstva,“ vysvetlil nemecký minister s tým, že opatrenia na hraniciach sú iba dočasné.