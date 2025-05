Ukrajinec sa vyhrážal ľuďom na ulici s tyčou v ruke

AGRESÍVNY A S TYČOU V RUKE SA VYHRÁŽAL A NAPÁDAL ĽUDÍ NA ČERPACEJ STANICI Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli včera krátko po 22,00 h vyslaní na čerpaciu stanicu do druhého bratislavského okresu, kde sa mal nachádzať agresívny muž, ktorý mal napadnúť osoby so železnou tyčou. K tomuto konaniu sa rozhodol 25 – ročný páchateľ z Ukrajiny, ktorý prišiel na čerpaciu stanicu a v ruke držal železnú tyč. S touto tyčou mal napadnúť 40 – ročného muža tak, že ho mal udrieť do oblasti rebier, rúk a krku. Následne sa 38 – ročnému mužovi mal vyhrážať fyzickou likvidáciou a to bodnutím nožom. Po tomto útoku z miesta odišiel smerom na ubytovňu, ktorá sa nachádza v blízkosti, kde ho po krátkej chvíli hliadka spozorovala. Muž začal byť opäť agresívny a zobral do ruky železnú tyč. Policajtmi bol následne obmedzený na osobnej slobode s použitím donucovacích prostriedkov a bol eskortovaný na policajné oddelenie. Tu bolo povereným príslušníkom PZ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II vo veci začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s nebezpečným vyhrážaním. Zadržaný 25- ročný páchateľ bol následne vypočutý a umiestnený do cely policajného zaistenia, kde už čaká na svoje obvinenie. Za jeho konanie mu hrozí v prípade preukázania viny pred súdom v zmysle Trestného zákona, trest odňatia slobody až na tri roky.