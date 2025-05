SNS víta rozhodnutie v prípade Harabina a volá po reforme trestného práva

Koaličná strana SNS víta, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS) oslobodil exministra spravodlivosti a bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana H. spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Upozorňuje na to, že prípad odhalil neefektivitu a rozpory v trestných konaniach. Žiada preto reformu trestného práva. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu Národnej rady (NR) SR a predsedu SNS Andreja Danka na piatkovej tlačovej konferencii.

„Piatkové rozhodnutie by malo byť príkladom, z čoho by sa mal osobitne minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poučiť. Budem sa o tom rozprávať aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Často vidím bezbrehé tlačové besedy o tom, ako orgány činné v trestnom konaní neefektívne konajú, ako zasahujú do života ľudí, ale pýtam sa nahlas, ak by Štefan H. nemal také právne vedomie a bol by bežným človekom, ako by mohol dopadnúť jeho život,“ skonštatoval.

Líder národniarov mieni, že prípady ako prípad Štefana H. by sa mali končiť v prípravných konaniach. „Množstvo policajtov, prokurátorov, sudcov sa venovali Štefanovi H. namiesto toho, aby súdili skutočných páchateľov trestných činov,“ podotkol. Upozornil aj na finančné dosahy trestného konania a poškodenia mena. Pýta sa, kto v danej kauze zaplatí náhradu škody. Danko zároveň pripomenul, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Vyzval prokurátorov, aby už prípad nechali.

O poškodení dobrého mena hovoril aj v súvislosti médiami. Mieni, že treba riešiť aj danú oblasť. Avizoval, že poslanci za SNS predložia na septembrovú schôdzu parlamentu návrh na transformáciu Rady pre mediálne služby na Národný mediálny úrad. Pripomenul, že v parlamente je aktuálne z ich dielne aj novela zákona o vydavateľoch publikácií, ktorá má opätovne zaviesť inštitút práva na opravu. Verí, že zákonodarcovia ho schvália.

Samosudca ŠTS v Pezinku oslobodil bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR a exministra spravodlivosti Štefana H. spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Stíhaný skutok podľa sudcu Jána Buvalu nie je trestným činom. Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Prokurátor avizoval podanie odvolania.