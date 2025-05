PS kritizovalo Huliaka, Slovakia Travel aj slovenskú expozíciu na Expo v Osake

Rezort podľa hnutia rozhadzuje peniaze bez vízie či aspoň základnej predstavy, čo chceme dosiahnuť. Kritiky sa dočkala aj podriadená organizácia Slovakia Travel napríklad za expozíciu Slovenska na svetovej výstave Expo Osaka.

„Pri zrode trafiky v podobe ministerstva cestovného ruchu a športu sme počúvali veľa o potrebe systematicky rozvíjať cestovný ruch a šport na Slovensku,“ uviedol poslanec Národnej rady SR za PS Richard Dubovický. „Dodnes však absentuje základný strategický dokument, tzn. koncept rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, ktorý by mal stanoviť rámec pre investície, podporu a dlhodobý rozvoj tohto odvetvia,“ zdôraznil.

Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel si podľa poslanca neplní svoje poslanie. Dôkazom sú podľa Dubovického údaje Štatistického úradu SR. Ten v piatok informoval, že na Slovensko pricestovalo vlani cez slovenských organizátorov zájazdov a rekreačných pobytov vyše 130.000 cudzincov. Aktívny cestovný ruch tak zaznamenal prepad počtu osôb, a to medziročne o tretinu, respektíve až o 61 % v porovnaní s rokom 2019.

Jednou z príčin sú podľa Dubovického rastúce ceny z dôvodu zavedenia transakčnej dane a zvýšenia dane z pridanej hodnoty, ktoré zvyšujú ceny v zariadeniach cestovného ruchu aj u cestovných kancelárií. „Najviac na to doplácajú malí podnikatelia, zamestnanci, ale aj dovolenkári,“ dodal.

Osobitne sa PS venovala aj slovenskému pavilónu na výstave v Osake. Expo sa podľa progresívcov zatiaľ spája s neprimeranými nákladmi a netransparentnosťou. Kritizujú, že výstavný priestor Slovenska je v zdieľanom pavilóne s krajinami, ako Panama, Uruguaj s rozlohou iba 68 štvorcových metrov, čo je to 30-krát menej ako na predchádzajúcom Expo v Dubaji. Zároveň pripomenuli rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorého Slovakia Travel konala nezákonne, keď zrušila súťaž na niektoré služby bez opodstatnených dôvodov.

Minister Huliak na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že organizáciu Slovakia Travel bude pre výstavu Expo v Osake riešiť Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Súčasné vedenie Slovakia Travel sa už v minulosti vyjadrilo, že sa zodpovednosti za proces financovania pavilónu na výstave Expo v Osake nezbavuje, no upozornilo, že proces verejného obstarávania bol realizovaný ešte v minulom roku za bývalého vedenia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR aj samotnej organizácie. „Rovnako dodatok k zmluve, ktorý bol predmetom medializácie, bol podpísaný už v tomto roku, ale ešte bývalým vedením organizácie. Minister cestovného ruchu a športu po oboznámení sa s aktuálnymi zisteniami inicioval zmeny vo vedení,“ zdôraznila začiatkom mája hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Huliak: Organizáciu Slovakia Travel bude riešiť NKÚ

„Na druhý deň, ako som nastúpil na ministerstvo, som si predvolal riaditeľku Slovakia Travel s tým, že som dostal odpočet všetkých spôsobov verejného obstarávania aj celej infraštruktúry ohľadom Osaky,“ priblížil. „Pôvodne plánovaných 10,5 milióna eur, ktoré bolo na tento účel plánovaných vzhľadom k veľkosti stánku, k službe, ktorú ponúka daný stánok pre reprezentáciu Slovenska v rámci cestovného ruchu, ale aj všetkého ostatného, čo mi bolo predvedené, som skonštatoval, že niečo s týmto nie je v poriadku,“ povedal.

Organizáciu Slovakia Travel bude podľa Huliaka preto riešiť NKÚ. „Dali sme preveriť celý právny audit z titulu obstarávania, dnes už máme výsledky. Budeme čeliť pravdepodobne pokute cez 200.000 eur od orgánu, ktorý sa zaoberá verejným obstarávaním. Určite vyvodíme trestnoprávne následky aj zo zmarenia obstarávania, ktoré tam prebehlo, pretože sa muselo vzhľadom k časovej tiesni prejsť na priame zadávanie,“ spresnil.

„Chcem však potešiť verejnosť tým, že náklady sa z pôvodných 10,5 milióna eur scvrkli na 4 milióny eur a všetky záležitosti reprezentácie Slovenska už budú obstarávané, resp. riešené s maximálnym ohľadom na ušetrenie finančných prostriedkov. Urobím všetko preto, aby pôvodná suma bola skresaná čo najviac,“ vyhlásil.

Najviac peňazí podľa Huliaka išlo na stánok. „Vieme veľmi dobre, že ten stánok bol v hodnote 2,5 milióna eur. Všetky tieto záležitosti sú ďalej preverované a budú určite preverované aj orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodal minister.

Doplnil, že stánok Slovensko nereprezentuje v zahraničí tak, ako by mal. „Keby bolo mňa, tak nie je Osaka, pretože keď si vezmeme tie vynaložené prostriedky, ktoré by sme vedeli venovať výstavám v okolitých krajinách, čo sa týka cestovného ruchu, tak by sme dosiahli určite väčší dosah a prílev turistov, ako tomu je niekde v Japonsku,“ uzavrel minister.