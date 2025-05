Pacienti žiadajú zachovanie inovatívnych liekov, Šaško avizuje rokovania

Zároveň, aby ekonomické hodnotenie nebolo jediným ani rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní zaradenia liekov pre zriedkavé diagnózy do systému úhrad. V piatok v súvislosti s pripravovanou vyhláškou odovzdali petíciu ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Ten potvrdil, že rokovania sa začnú už v pondelok (2. 6.) v rámci rozporového konania.

„Ja by som to ani nenazval rozporovým konaní, ja by som to volal ako rokovania o hľadaní spoločného cieľa a riešeniach, pretože to je kľúčové. A budeme sa stretávať dovtedy, kým ich nájdeme,“ povedal Šaško. Zároveň sa pacientom ospravedlnil, že na začiatku zmien v rámci liekovej politike spravil komunikačnú chybu. V rokovaniach so zástupcami pacientskych organizácií chce rezort ďalej pokračovať a o ich výsledkoch informovať až po ich skončení.

Ako priblížila predsedníčka SAZCH Tatiana Foltánová, cieľom petície ako zásadnej pripomienky k vyhláške je ovplyvniť jej znenie a zachovať dostupnosť inovatívnych liekov na onkologické a zriedkavé diagnózy. Ozrejmila, že doposiaľ ju podpísalo vyše 17.200 ľudí a so zberom podpisov stále pokračujú. „Zhodli sme sa s ministrom na tom, že by sme teda chceli obidve strany, aby diskusia bola férová a že by sme aj veľmi radi videli fakty, z ktorých vychádzajú pri mnohých tvrdeniach, ktoré sa dostávajú na verejnosť, alebo ktoré sú uvedené v dôvodovej správe,“ ozrejmila Foltánová.

Zástupcovia organizácií Šaška v rámci neformálneho stretnutia, ktoré prebehlo pred odovzdaním petície, upozornili, že diskusia má byť komplexná, a nemá sa zúžiť iba na liečbu ochorení, ale aj diagnostiku a starostlivosť o pacientov.

Rezort zdravotníctva navrhoval od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo poukázalo na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varovali, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Šaško neskôr vyhlásil, že o vyhláške sa bude rokovať a nevstúpi do platnosti, kým na nej nebude zhoda. Deklaroval, že rezort na zmene liekovej politiky postupne pracuje.