Hrabko: Jeden volebný obvod „zabetónovali“ do ústavy zámerne. Pre občanov nie je výhodný

Jediný volebný obvod podľa neho nie je výhodný pre občanov, lebo znižuje šance regionálnych osobností dostať sa do parlamentu, vyhovuje však vedeniam politických strán. „Ak to zabetónujete do ústavy, v ďalšom volebnom období sa ťažšie hľadá ústavná väčšina. Bol to zámer, ktorý vyhovuje každej politickej strane,“ povedal.

Hoci Hlas-SD avizoval úmysel pokúsiť sa vetu o jedinom volebnom obvode z ústavy vypustiť, podľa Hrabka bude zložité na to získať dostatočnú podporu v parlamente. „Navrhuje to aj KDH, mali to vo volebných programoch. Chcú sa tak odlíšiť od strán, ktoré to nechcú, respektíve to tam vsunuli v minulom volebnom období,“ konštatoval. „Ale hovorí Hlas jedným dychom, že ak táto ich podmienka nebude splnená, nezahlasujú za novelu ústavy? Ja som nič také nezachytil,“ dodal Hrabko.

Správa o stave republiky, ktorú v parlamente predniesol prezident Peter Pellegrini, podľa Hrabka získala v niektorých pasážach potlesk od koaličných poslancov, v iných zasa od opozičných, napriek tomu však išlo podľa publicistu o prejav, ktorý neprekročil rámec aktuálnej politiky. „Je čestný predseda jednej koaličnej strany, bol pri zakladaní koalície a skladaní vlády. Od toho sa nedá odstrihnúť,“ povedal Hrabko na margo prejavu prezidenta.

Pasáž, ktorú prezident venoval samospráve, podľa Hrabka zodpovedá dobrým vzťahom prezidentského paláca s organizáciami zastupujúcimi samosprávy. „Tie vzťahy sú dobré, sú vyvážené, vieme, že sa rokuje,“ poznamenal.

Za nedostatok prezidentovej správy považuje Hrabko zaradenie zahraničnopolitických tém až do poslednej časti prejavu. „Zahraničie je mimoriadne dôležité,“ konštatoval. Vysoká polarizácia spoločnosti, ktorú prezident kritizoval, je podľa Hrabka výsledkom štýlu politickej práce bývalej aj súčasnej vládnej koalície. Ak by chcel prezident prispieť k zníženiu polarizácie napríklad zvolávaním okrúhlych stolov s účasťou koaličných aj opozičných strán, mal by na ne podľa Hrabka pozývať aj hnutie Slovensko. „Ak chce pôsobiť ako zjednocovateľ politickej scény, musí akceptovať vôľu voličov,“ pripomenul s tým, že hnutie Slovensko dosiahlo v posledných voľbách štvrtý najvyšší volebný výsledok.