Matovič: Nemecký kancelár sa s Ficom pri eurofondoch hrať nebude

„To, čo nemecký kancelár povedal, je jednoznačný dôkaz toho, že on sa s Robertom Ficom hrať nebude. Fico robí hanbu Európskej únii. Keď bude Robert Fico ďalej takýmto spôsobom ubližovať Slovenskej republike, nakoniec dopadneme presne tak, ako to teraz vidíme v Maďarsku. Maďari dopadli tak, že roky nemajú eurofondy,“ priblížil líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

To sa podľa neho prejavuje na nižších mzdách ľudí v Maďarsku a na výrazne menšom raste ekonomiky. „Prejavuje sa to de facto utrpením aj voličov vlády, ktorá v Maďarsku túto trajektóriu zahraničnej politiky nastavila,“ podčiarkol líder hnutia Slovensko.

Transakčnou daňou súčasná vláda podľa parlamentného poslanca Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v predvolebnej kampani oklamala celý národ. „Transakčná daň je najväčšie zlo na Slovensku pre slovenskú ekonomiku, aké sme tu v histórii mali. Všetci sme koalíciu na to upozorňovali, aj tak si ju schválili. Nech sa nebojí Andrej Danko (SNS) zrušenia transakčnej dane, my mu v tom pomôžeme a predložíme pozmeňujúce návrhy na zrušenie transakčnej dane vcelku tak, ako sme to robili aj počas predchádzajúcej schôdze,“ podčiarkol Jakab.

Nemecký kancelár Merz v pondelok povedal, že Slovensko môže prísť o eurofondy. „Ak Slovensko stratí dôveru partnerov v EÚ, výsledok bude jasný - miliardy eur nepôjdu sem, ale do krajín, ktoré sa nesprávajú ako piata kolóna Ruska, ktorého predstavitelia sa pravidelne vyhrážajú v štátnej televízii, že napadnú krajiny EÚ. A nikto - ani nemeckí, ani holandskí, ani francúzski daňoví poplatníci - nebude donekonečna tolerovať, že sa z eurofondov stavajú papalášom súkromné haciendy a luxusné vily, ktoré mali slúžiť verejnosti. Fico čaká, že bude brať z Bruselu peniaze a zároveň ignorovať hodnoty a pravidlá, na ktorých stojí EÚ,“ vyhlásila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).