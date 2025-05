Matovič: Koalícia si pri rokovaní o vete prezidenta navzájom neverí

Na tlačovej konferencii to v utorok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok si podľa neho šliape po jazyku, keďže jeho poslanci za právnu úpravu najskôr hlasovali a dnes nechcú prezidentovo veto prelomiť.

„Šutaj Eštok sa dostal úplne krásne na úroveň Andreja Danka, ktorý takisto najprv schváli, sám hlasuje za transakčnú daň a potom sa zrazu pozerá na to, že aké je to strašidlo. Pomaly bude hovoriť, že kto to tu schválil,“ uviedol Matovič.

Poslanec NR SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň avizoval, že zákonodarcovia zaradení v zdravotníckom parlamentnom výbore budú žiadať ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odprezentoval analýzu poplatkov v slovenskom zdravotníctve. „Momentálne strana Smer spolu s opozíciou odhlasovala, že do desiatich dní predseda zdravotníckeho výboru zvolá tento výbor, na ktorý bude pozvaný minister zdravotníctva Kamil Šaško a bude od neho vyžiadaná táto analýza, pri ktorej podľa všetkého už niektorí hovoria, že je dávno hotová,“ vyhlásil.