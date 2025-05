KÚ nepodporí novelu ústavy, ak jej súčasťou bude zmena volebného systému

Strana to uviedla v súvislosti so zámerom strany Hlas-SD predložiť k novele pozmeňujúci návrh, ktorý by z ústavy vyčiarkol jeden volebný obvod. Informovala hovorkyňa KÚ Katarína Poláčková.

„Ak prejde v druhom čítaní o novele ústavy návrh Hlasu na zmenu volebného systému, Kresťanská únia nebude hlasovať za návrh novely ako celku,“ uviedol predseda Kresťanskej únie Milan Krajniak. „Sme zásadne proti tomu, aby vládna koalícia mohla manipulovať s volebným systémom vo svoj prospech,“ dodal.

Ako ďalej podotkol, KÚ dodržala slovo a v prvom čítaní podporila novelu ústavy s tým, že v druhom čítaní predloží svoje návrhy. Podmienkami strany sú však definovanie dvoch pohlaví na základe biologických kritérií a posilnenie ochrany života. Strana už v minulosti avizovala, že ak sa koalícia pokúsi zmenu ústavy „zneužiť“ na úpravu volebného systému, nebude sa na tom podieľať.