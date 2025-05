Hlas-SD chce cez pozmeňujúci návrh vypustiť z ústavy jeden volebný obvod

Na tlačovej konferencii to uviedol predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Poslanci Hlasu-SD sú zároveň pripravení podporiť veto prezidenta SR Petra Pellegriniho pri odmietnutí návrhu na výsluhový dôchodok pre generálneho prokurátora. Zároveň si vie Hlas-SD predstaviť presunutie hlasovania o tzv. covidových amnestiách na september, keďže do konca júna má splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Peter Kotlár predložiť svoju správu. Aj pri tomto návrhu je strana pripravená podporiť hlavu štátu.

Hlas-SD tvrdí, že do ústavy bola veta o jednom volebnom obvode vložená umelo a zo strachu. Považuje za potrebné, aby ľudia volili do NR SR svojich zástupcov z regiónov. „Keď odstránime túto vetu, nemeníme volebný systém,“ zdôraznil predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že veta už je v zákone. Šutaj Eštok zároveň považuje za správe, aby v ústave boli jasne zadefinované dve pohlavia - muž a žena. Dodal, že Hlas-SD presadil do nej ustanovenie o rovnosti pohlaví pri odmeňovaní za prácu.

Šutaj Eštok očakáva, že na najbližšej koaličnej rade nájdu partneri také riešenie pre transakčnú daň, ktoré čo najmenej zaťaží štátny rozpočet a zároveň ochráni pre touto daňou napríklad živnostníkov. Novinárom ozrejmil, že v tomto roku boli zatiaľ tri koaličné rady. Pri dvoch vetovaných novelách chce Hlas-SD podporiť prezidenta. Výsluhový dôchodok by sa mal podľa neho týkať bežných prokurátorov, tak ako je to už pri policajtoch či hasičoch. Strana rozumie výhradám prezidenta aj pri covidových amnestiách. „Chápem, že protipandemické opatrenia počas vlády Igora Matoviča vyvolávali zmätok a chaos,“ povedal líder Hlasu-SD, no nechce, aby sa na tejto téme spoločnosť rozdeľovala, takže sú pripravení podporiť veto.

Za kľúčovú zo svojich priorít považuje Hlas-SD napríklad novelu z rezortu práce, podľa ktorej by nezamestnaní mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce. Rezort školstva predložil zase návrh na zvýšenie platov učiteľom o sedem percent. Šutaj Eštok tiež zdôraznil návrh z dielne Hlasu-SD, ktorým chcú mestám a obciam umožniť využívanie poplatku za rozvoj na ich potreby, a tiež zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov, ktoré sa majú po novom nazývať prioritné okresy.