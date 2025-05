PS: Strácame vzťahy s európskymi partnermi, od ktorých závisí naša bezpečnosť

Povedal to predseda hnutia PS Michal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii, kde skritizoval slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa ostro ohradil voči vyjadreniam nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza.

„Nemecko je pre nás najdôležitejším partnerom a keď sú vyslovené takéto slová od nemeckého kancelára, tak je to jasný signál toho, čo my v PS hovoríme už dlhšie, že politika Fica nás dostala do absolútnej izolácie, naši partneri nám nerozumejú a nedôverujú nám a vnímajú nás spolu s Maďarskom ako problémový štát,“ povedal Šimečka.

Zopakoval, že európski partneri sú pre Slovensko záruka pre bezpečnosť a suverenity, pričom pripomenul, že s Ficom sa už nechce stretnúť žiaden významný západoeurópsky štátnik. „Jedna vec je mať názor a druhá vec je presvedčiť európskych partnerov a pracovať pre Slovensko, lebo faktom je, že on si môže vysloviť čokoľvek, ale potom aj tí ďalší partneri sa podľa toho zariadia, a to má škody na zahraničnú politiku, ekonomiku a záujmy Slovenska,“ podotkol Šimečka.

Člen predsedníctva hnutia PS Ivan Korčok si myslí, že vyjadrenia nemeckého kancelára sú vážne a môžu viesť k obrovským škodám. „Významný investor, obchodný partner, kľúčová krajina EÚ nám neverí. Neverí nám, lebo vidí, čo robí súčasná vláda, vidí, ako predseda vlády odchádza od európskeho stola do Moskvy,“ dodal Korčok. Podľa neho by sa Slovensko v súčasnom spôsobe vládnutia a so súčasnou zahraničnou politikou členom EÚ nestalo.

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Beáta Jurík (PS) ďalej skritizovala postoj Fica k sankciám voči Rusku. Poslankyňa uviedla, že doterajšie sankčné balíky nemali negatívny dosah na slovenskú ekonomiku, no pri poslednom, sedemnástom, podľa nej chýbala jasná analýza, a preto žiada ministra zahraničných vecí, aby vysvetlil postoj vlády aj k pripravovanému osemnástemu balíku, ktorý chce Slovensko údajne vetovať spolu s Maďarskom. „Výbor NR SR pre európske záležitosti budeme mať zajtra (28. 5) ráno o ôsmej, minister Blanár príde odpovedať na všetky naše otázky aj čo sa týka sankcií,“ ozrejmila.

Fico sa ostro ohradil voči vyjadreniam spolkového kancelára Merza, podľa ktorého Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie. Vyjadrenia kancelára sú v modernej Európe neakceptovateľné, povedal v utorok premiér počas návštevy Arménska.