František Mikloško: Inklinovať k autoritárskym režimom je nebezpečné

Vyplýva to z utorkového vystúpenia poslanca Národnej rady (NR) SR Františka Mikloška (KDH) na tlačovej konferencii.

„Čo si to dovoľuje Robert Fico? Koho tu on zastupuje, ak to pasuje jeho voličom, tak to je 20 percent súčasného celospoločenského spektra,“ poukázal Mikloško s tým, že totalitný režim mal počas Československa 70.000 politických väzňov. „Vyprosujeme si to a tak, ako sme boli na tribúnach v novembri 1989, ak bude vážna situácia, Slovensko má stále svoj potenciál postaviť sa na tribúny a brániť demokraciu, ktorá je nám historicky vlastná,“ uzavrel.