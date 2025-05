Policajní odborári odmietajú, aby aktívni policajti pôsobili ako žandári

„Odborový zväz polície v SR zásadne nesúhlasí s tým, aby príslušníci Policajného zboru (PZ) mohli byť zároveň členmi Žandárskeho zboru. Takéto riešenie považujeme za krok späť - oslabuje funkčnosť základných útvarov, vytvára právne a kompetenčné nejasnosti a ide proti základným princípom organizácie bezpečnostných zložiek štátu,“ napísali.

Ako podotkli, PZ je už dnes personálne oslabený a presun policajtov do štruktúr pod rezortom obrany by mohol ohroziť zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosť. Ide zároveň podľa nich o zásah do kompetencií ministerstva vnútra a porušenie princípov Deklarácie Rady Európy o polícii.

„Na základe uvedeného žiadame poslancov Národnej rady (NR) SR, aby na dnešnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť vypustili paragraf 22 ods. 3 písm. c) z návrhu zákona o zvýšení odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti, teda vypustili zapojenie príslušníkov PZ do navrhovaného žandárskeho zboru,“ uzavrel odborový zväz.

Ministerstvo obrany predložilo na rokovanie pléna NR SR návrh nového zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, ktorým sa zároveň znovelizujú niektoré ďalšie zákony. Zákon by mohol zmeniť fungovanie aktívnych záloh, ktoré nahradia Národné obranné sily. Zálohy by sa tak mohli otvoriť širšiemu okruhu ľudí. Zriadený by mohol byť aj Žandársky zbor. Pozostával by primárne z vojakov, ale aj z policajtov, ktorí by asistovali Policajnému zboru pri udržiavaní verejného poriadku. Poslanci by mali zároveň o návrhu rokovať v pondelok aj na pôde Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.