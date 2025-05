Dala Macronovi manželka facku? Francúzsky prezident reagoval na zverejnené zábery

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok poprel, že by ho jeho manželka Brigitte v nedeľu po prílete na oficiálnu návštevu do Vietnamu ešte na palube lietadla udrela po líci. Dohady o tom sa objavili na základe videa, ktoré zverejnila aj agentúra AP. Na svojom webe o tom v pondelok informoval denník Le Monde, píše TASR.

Po overení pravosti videa Macron uviedol, že s manželkou „žartovali, ako to robia často. Ľudia veria, že som pašoval kokaín, mal som fyzický konflikt s tureckým prezidentom alebo rodinnú drámu – nič z toho nie je pravda, hoci všetky tri videá sú skutočné.“ Podľa ľudí z Macronovho štábu šlo o neškodné doťahovanie sa, v žiadnom prípade nie o domáce násilie.

Zverejnený videozáznam zachytáva Macrona v chodbičke lietadla, ako prejde okolo otvorených dverí po manželku, aby v súlade s protokolom spoločne vystúpili z lietadla. V zábere sa však ocitne najprv ruka - zrejme Brigitte Macronovej -, ktorá Macronovu tvár odtlačí smerom k východu z lietadla. Viditeľne prekvapený Macron pozrie do kamery, zamáva a na chvíľu sa opäť stratí v lietadle.

So who runs France - Macron or his wife?



Macron's wife slaps French President Macron before getting off plane in Hanoi



The Elysee Palace first denied and then confirmed the footage, calling it "playful teasing." pic.twitter.com/Q7iBZ4wfJq