Agropodnikateľ Tĺčik previezol v 90. rokoch na Slovensko embryá bezrohých kráv

Agropodnikaniu sa venuje už 35 rokov. Vlani, ako 80-ročný, dostal najvyššie rezortné ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Do USA k paseniu kráv sa dostal z riadiacej pozície družstva. Bol to podľa jeho slov riadny skok. „Išiel som študovať mäsový dobytok. Videl som život amerických farmárov a spoznával hodnoty života. Dva roky som tvrdo pracoval,“ vysvetlil. O kravy sa staral roky, nebola to podľa neho jednoduchá práca, venoval sa tiež predaju z dvora a roznášaniu produktov, ale robil to rád.

Napokon sa rozhodol podnikať s hovädzím dobytkom v Podkylave. Embryá transportoval v spolupráci s akademikom Jánom Plesníkom, ktorý je zakladateľom a dlhoročným riaditeľom Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. „Nemali sme ako preniesť 600-kilogramové kravy. Maternica zajačej samice má také isté vlastnosti ako maternica kravy. Implantovali sme teda oplodnené vajíčka do zajačíc a previezli sme ich do Bratislavy, kde ich odborník implantoval do našich kráv,“ povedal Tĺčik.

Predtým, než začal podnikať, sa však podrobne venoval prieskumu Podkylavy a blízkeho aj širšieho okolia, aby zistil, aké majú ľudia záľuby, čo jedia a čo vedia robiť. Za najdôležitejšiu vec v podnikaní tiež označil odborné poradenstvo. „Vyberte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, no nedajte sa ovplyvniť názormi tých ľudí, ktorí chcú poradiť neodborne. Na dosiahnutie svojho cieľa je treba urobiť presný opak a zohnať mnoho síl,“ zhrnul. „Na každý druh produktu, ktorý vyrábame, mám odborného poradcu,“ dodal.

Základom úspešného podnikania je podľa neho spraviť si poriadny plán, aj na niekoľko rokov dopredu, a riadiť sa ním. „Aktuálne mám 150 kusov dobytka a vyše 200 hektárov pôdy, venujem sa aj živočíšnej výrobe, zamestnávam najmä ľudí z Podkylavy,“ povedal s tým, že má 29 zamestnancov a vyše 20 ich pochádza z obce.

Podľa Tĺčika je dôležitá aj podpora mladých ľudí a ich rozvoj. Je hrdý na to, že je spoluzakladateľom Súkromnej hotelovej akadémie v Starej Turej v okrese Myjava. „Vychovali sme si tam niekoľkých zamestnancov a niekoľko generácií. Prevádzkovali sme ju 13 rokov. Už v prvom ročníku sme mali 90 žiakov,“ uviedol.

Tĺčikova biofarma a agropenzión v Podkylave sú známe v mnohých kútoch sveta. Za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja a propagácie poľnohospodárskej ekologickej výroby a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov dostal v roku 2024 najvyššie rezortné ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vo štvrtok (22. 5.) bol jeho agropenzión miestom konania Valného zhromaždenia Európskej federácie vidieckeho cestovného ruchu Rural Tour.