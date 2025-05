Billy Joel po diagnostikovaní ochorenia mozgu zrušil turné

Joel (76), známy piesňami ako Piano Man, Uptown Girl, We Didn't Start the Fire alebo River of Dreams, dostáva „špičkovú starostlivosť“ a je „plne odhodlaný uprednostniť svoje zdravie“, uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého cituje stanica BBC News.

Joel má normotlakový hydrocefalus (NPH), ktorý je spôsobený nahromadením tekutiny v mozgu a spôsobuje problémy so sluchom, zrakom a rovnováhou. Po tom, ako mu lekári zakázali koncertovať, na roky 2025-2026 zrušil 17 šou vrátane štadiónových vystúpení na Murrayfielde v Edinburghu a Anfielde v Liverpoole.

„Je mi úprimne ľúto, že som sklamal svojich priaznivcov, a ďakujem vám za pochopenie,“ uviedol Joel. V jeho vyhlásení sa ďalej uvádza, že stav „sa zhoršil pri nedávnych vystúpeniach, čo viedlo k problémom so sluchom, zrakom a rovnováhou".

„Podľa pokynov lekára Joel podstupuje špecifickú fyzikálnu terapiu a odporučili mu, aby počas tohto obdobia rekonvalescencie nevystupoval," uvádza sa ďalej vo vyhlásení. „Som vďačný za podporu fanúšikov počas tohto obdobia a teším sa na deň, keď budem môcť opäť vystúpiť na pódium,“ odkazuje hudobník svojim priaznivcom.

Okrem dvoch koncertov v Spojenom kráľovstve mal Billy Joel od júla tohto roku do júla 2026 vystúpiť aj v USA a v Kanade. Predtým v marci odložil vystúpenia pre „zhoršený zdravotný stav“, ktorý vtedy nebol špecifikovaný, „aby sa mohol zotaviť z nedávnej operácie a absolvovať fyzioterapiu“.

Joel v uplynulých rokoch pravidelne koncertuje, pričom vlani ukončil rekordnú desaťročnú rezidenciu v Madison Square Garden v New Yorku. Bol nominovaný na 23 cien Grammy, päťkrát ich získal a v roku 1999 ho uviedli do Rokenrolovej siene slávy.