Ďalší únik dát z Facebooku? V ohrození má byť miliarda používateľov

Viac ako miliarde používateľov Facebooku mali ukradnúť súkromné informácie vrátane mien, prihlasovacích údajov, emailových adries, telefónnych čísel, dátumov narodenia či informácií o polohe. O masívnom úniku informoval portál Cybernews s tým, že za ním stojí kriminálnik skrytý za prezývku ByteBreaker.

Podvodník podľa vlastných slov odhalil chybu v nástroji, ktorý povoľuje tretím stranám prístup k súkromným údajom o používateľoch Facebooku. Časť údajov už zverejnil na dark webe.

A threat actor known as 'ByteBreaker' is reportedly selling 1.2 billion Facebook records obtained through API abuse, but inconsistencies in data size and identity are casting doubt on the claim. #CyberSecurity #DataBreach https://t.co/oftXZel5uY