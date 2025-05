Do EÚ prenikol nový variant SARS-CoV-19

Vo Francúzsku boli potvrdené najmenej štyri prípady nákazy variantom NB 1.8.1, uviedol v sobotu spravodajský web France Info s odvolaním sa na virológa Bruna Linu z Univerzitnej nemocnice v Lyone.

Variant NB 1.8.1, ktorý patrí medzi mnohé podtypy variantu omikronu známeho vysokou nákazlivosťou, bol vo Francúzsku zaznamenaný prvýkrát v marci 2025.

„Objavil sa aj v niekoľkých ďalších krajinách. Vo Francúzsku sme našli štyri prípady – v nemocniciach aj medzi obyvateľstvom,“ uviedol Bruno Lina pre televíziu BFMTV.

Tento variant bol za posledné týždne potvrdený aj v Nemecku, Írsku, Holandsku, Španielsku a Švédsku, uviedlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Zatiaľ nie je jasné, či nový variant spôsobí nárast prípadov ochorenia na covid, keďže celková úroveň šírenia tejto infekčnej choroby v EÚ je počas roka 2025 nízka.

Lino sa domnieva, že tento variant koronavírusu sa v blízkej budúcnosti stane dominantným.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok klasifikovala variant NB 1.8.1 ako „variant pod dohľadom“, čo znamená, že ho sleduje, ale zatiaľ podľa nej nepredstavuje zvýšené riziko.

WHO dodáva, že podľa súčasných údajov variant nespôsobuje závažnejšie ochorenia ako ostatné cirkulujúce varianty.

„Schválené vakcíny proti (chorobe) COVID-19 by mali byť naďalej účinné aj proti tomuto variantu, pokiaľ ide o symptomatické a závažné formy ochorenia,“ uvádza WHO.

Vo Francúzsku prebieha očkovacia kampaň proti covidu od 14. apríla do 15. júna 2025, s možným predĺžením do 15. júla, ak to bude vyžadovať epidemická situácia.

Podobne ako v roku 2020 aj tento nový variant pochádza pôvodne z Ázie, kde sa v posledných týždňoch intenzívne šíri.

Napr. v Singapure sa posledných sedem týždňov neustále zvyšuje počet nakazených, pričom len za posledný týždeň bolo hlásených 14.200 nových prípadov, čo je nateraz rekord. Aj úrady na Taiwane hlásia v čase medzi 4. a 10. májom až 66-percentný nárast počtu chorých na covid, čo sprevádza aj vyššia smrtnosť.