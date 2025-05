Video: Mesto zasiahol umelo vytvorený dážď

Dubaj je obľúbená destinácia dovolenkárov, známa okrem iného aj horúcim a slnečným počasím. Mesto počas roka prirodzene nedostáva množstvo zrážok, čo sa najnovšie snaží zmeniť modifikácia tamojšieho počasia.

Ako informoval portál Unilad, Cloud seeding (doslova „osievanie oblakov“) je technika, pomocou ktorej sa zvyšuje pravdepodobnosť dažďa vo vytypovanej lokalite. Dubaj sa na ňu spolieha už niekoľko rokov, pri čom pomáha aj Národné meteorologické centrum.

Pri spozorovaní vhodného oblaku niektorou z meteorologických staníc v meste vzlietnu špeciálne upravené lietadlá, ktoré doňho aplikujú soľnú zmes. Vďaka nej sa zväčší objem dažďových kvapiek v oblaku, a gravitácia ich pritiahne k zemi. V Dubaji sa teda rozprší.

Takto umelo vytvorený dážď bol naposledy zachytený aj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. V záberoch dokonca vidieť blesky.

This is Dubai's artificial rain which happens because of cloud seeding pic.twitter.com/O5Uqcf4xC7