Muž zastrelil nevlastného syna kvôli hre

Polícia v meste Davenport (štát Florida) obvinila 46-ročného muža z vraždy druhého stupňa po tom, ako po hádke niekoľkokrát strelil do nevlastného syna. Informuje o tom portál FOX 13.

K incidentu došlo vo štvrtok 22. mája večer, keď sa 9-ročný nevlastný syn obvineného Kellyho Garciu hral hru Fortnite v izbe svojho staršieho brata Azareela Martineza. Po vstupe jeho matky do izby došlo k hádke, po ktorej chlapcovi za trest zobrala mobil.

Dieťa vybehlo do spálne, kde z nočného stolíka vytiahlo zbraň. Rodičia mu ju zobrali, no následne došlo k hádke aj so starším synom, ktorá sa skončila niekoľkými výstrelmi Garciu. Ten mal po 26-ročnom Martinezovi vystreliť niekoľkokrát, a to aj vtedy, keď sa snažil utiecť.

Martineza previezli do nemocnice, kde podľahol zraneniam. „Garciu obvinili z vraždy druhého stupňa a nepovoleného skladovania zbrane (s prístupom pre dieťa). Polícia pracovala aj s verziou, že šlo o sebaobranu, čo však poprel výstrel do Azareelovho chrbta,“ píše FOX 13.

Podľa FOX 13 v prípade odsúdenia Garciu matka zostane sama so svojím 9-ročným synom a ďalším 11-ročným, ktorý nebol súčasťou hádky.