Brusel vyzval Maďarsko, aby stiahlo návrh zákona o transparentnosti

Varovala, že ak by bola legislatíva prijatá v jej súčasnej podobe, predstavovala by vážne porušenie zásad a legislatívy EÚ. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Návrh maďarského zákona bol v stredu predmetom mimoriadnej rozpravy v Európskom parlamente. Eurokomisár pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michael McGrath uviedol, že návrh v jeho súčasnej podobe „vyvoláva obavy v niekoľkých bodoch“.

Zavedenie novej legislatívy by prinieslo prísne pravidlá pre mimovládne organizácie financované zo zahraničia, ktoré sa považujú za riziko pre suverenitu Maďarska, píše agentúra DPA. Zákon by podľa nej napríklad umožnil zaradiť ich na akúsi „čiernu listinu“, v dôsledku čoho by mohli prijímať materiálnu podporu zo zahraničia len s povolením maďarského daňového úradu. Ak by si prostriedky zabezpečila mimovládna organizácia iným spôsobom, musela by štátu zaplatiť pokutu vo výške 25-násobku sumy - inak by ju rozpustili a zakázali, dodala DPA.

Eurokomisia v prípade prijatia zákona nevylúčila podniknutie potrebných opatrení voči Budapešti. Brusel môže v tejto veci spustiť právne konanie o porušení predpisov, ktorého výsledkom sú vysoké pokuty pre dotknutý členský štát porušujúci predpisy EÚ.

Orbán v piatok pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió tvrdil, že Ukrajinci vedú voči Maďarsku dezinformačnú kampaň, ktorej cieľom je údajne si vynútiť podporu Budapešti pre vstup Ukrajiny do Európskej únie. Maďarská vláda na to podľa neho reaguje návrhom zákona o transparentnosti.

Podľa slov Orbána sa aktivita ukrajinskej tajnej služby v Maďarsku výrazne zintenzívnila, pričom už vraj organizujú aj operatívne akcie. Dodal, že Ukrajinci „vykonštruovali vymyslený príbeh“ o zatýkaní špiónov považovaných za maďarských, s čím Budapešť podľa neho nemá nič spoločné.

„Keďže nás obvinili (Ukrajinci) v prípade maďarských špiónov, prijali sme protiopatrenia. Oni začali dezinformačnú kampaň, my sme pripravili zákon o transparentnosti, ktorý Ukrajincom neumožňuje prevádzkovať u nás proukrajinskú propagandistickú sieť, pretože takáto je teraz situácia,“ podčiarkol Orbán.

Maďarský parlament v utorok prerokoval návrh zákona o transparentnosti vo verejnom živote. Predkladateľ János Halász z vládnej strany Fidesz v rozprave povedal, že volebná kampaň ľavice v roku 2022 bola financovaná zo zahraničia a aj dnes viacero organizácií v Maďarsku svojou činnosťou napĺňa zahraničné záujmy, napríklad šíri ukrajinskú propagandu. Opozícia návrh ostro kritizovala.

Proti návrhu demonštrovalo v uplynulých dňoch v Budapešti niekoľko stoviek Maďarov, väčšinu zhromaždení organizovalo opozičné hnutie Momentum. V nedeľu sa pred budovou parlamentu zišlo niekoľko tisíc protestujúcich, túto demonštráciu zorganizovala občianska sféra.