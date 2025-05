Šaško: Vyhláška k liekovej politike nebude platiť, kým nenájdeme odbornú zhodu

Do momentu, kým sa nenájde odborná zhoda a udržateľné riešenie, vyhláška do platnosti nevstúpi. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zdôraznil, že jeho cieľom je, aby malo čo najviac pacientov prístup k liekom, ktoré potrebujú za férových a jasných podmienok.

Minister podotkol, že v rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania prišlo k vyhláške viacero podnetov, ktorým sa dôsledne venuje. Návrh vyhlášky je podľa jeho slov otvorením citlivej témy, ktorá bude pokračovať na odbornej úrovni. „Pacientske organizácie, stavovské organizácie, ale aj lekári budú prizvaní do momentu, kým nenájdeme udržateľné riešenie, aby sme tu doslova nesplachovali stámilióny eur niekde, kde to necíti slovenský pacient. (...) Dovtedy žiadna zmena platná nie je,“ vyhlásil Šaško.

Poukázal na to, že Slovensko míňa obrovské množstvo financií, nad hranu rozpočtu, no pacient to necíti. Do veľkej miery to podľa jeho slov súvisí so zmenami, platnými od roku 2022. „Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad SR. Nastalo neverejné uzatváranie zmlúv, ktoré spôsobilo, že stámilióny eur sa niekde strácajú a nespĺňajú očakávania pacientov a nesmerujú za nimi,“ ozrejmil minister. Ako uviedol, nastavenie transparentných pravidiel v oblasti liekovej politiky je preto pre neho absolútna priorita.

Ubezpečil, že rezort s odborníkmi nájde riešenie, ktoré prinesie spravodlivý systém. „Aby konečne čo najviac pacientov za férových a jasných podmienok malo prístupné tie lieky, ktoré skutočne potrebujú. Preto chcem na záver všetkých ubezpečiť a upokojiť, nikto sa nemusí báť, že by bol pozastavený vstup nových liekov alebo, že by už tá liečba, ktorá už dnes prebieha, by sa v nejakom momente skončila,“ povedal minister. Akékoľvek strašenie ľudí v tejto súvislosti považuje za hru s emóciami pacientov. Šaško zároveň avizoval, že v pondelok (26. 5.) predstaví konkrétne kroky v rámci pripravovanej novej liekovej politiky.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizuje opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varujú, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom.