Polícia obvinila 41-ročného muža, v Prievidzi ukradol seniorke kabelku

Informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Ku krádeži došlo pred hlavným vchodom na železničnú stanicu v Prievidzi. „Kabelku mala poškodená položenú vedľa seba na zemi. Muž využil jej nepozornosť, vošiel do vestibulu stanice, pootvoril si dvere a zobral jej kabelku. Keď seniorka zistila, že jej chýba, tak ju muž nechal za dverami vo vestibule, pristúpil k nej a uviedol jej, že kabelku jej vzala nejaká žena s deťmi a smerovali na autobusovú stanicu,“ opísala Krajčíková.

Krádežou podľa nej vznikla seniorke škoda vo výške 815 eur. „Za pomoci kamerového systému na autobusovej stanici sa operatívnym pracovníkom odboru kriminálnej polície podarilo vo veľmi krátkom čase muža vypátrať. Policajti ho v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia,“ doplnila Krajčíková.

Preverovaním policajti podľa nej zistili, že obvinený má za posledné obdobie na svedomí viacero takýchto skutkov, pričom si vyhľadával práve seniorov. „Vzhľadom na to, že bola dôvodná obava, že obvinený môže pokračovať v trestnej činnosti, vyšetrovateľ po vykonaní procesných úkonov spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. O jeho osude rozhodoval súd,“ ozrejmila.

Polícia v tejto súvislosti pripomína, že seniori patria medzi skupiny, ktoré môžu byť častejším terčom krádeží a podvodov. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby dodržiavali určité preventívne opatrenia na ochranu svojho majetku a osobných vecí. „Apelujeme na seniorov, aby si svoje veci nenechávali bez dozoru a nenosili so sebou väčšiu hotovosť. V tomto prípade sa to skončilo so šťastným koncom, keďže seniorke bola celá finančná hotovosť vrátená,“ dodala Krajčíková.