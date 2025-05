Peter Kotlár: Hlas spochybňuje Smer i SNS, chce tým zastaviť pokles preferencií

Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, pričom poukázal na kritiku Hlasu-SD voči jeho preverovaniu proticovidových vakcín i výhrady k zámeru nehlasovať za pandemickú dohodu.

Na tlačovej konferencii prehral zo záznamu vyjadrenia predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ale i prezidenta Petra Pellegriniho. „Prečo ma pán prezident ani raz nezavolal, aby som ho oboznámil s tým, čo viem,“ pýtal sa Kotlár. Za vyjadreniami vidí snahu zachrániť pokles preferencií Hlasu-SD. Mieni, že z toho istého dôvodu je spochybňovaná aj práca ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).

Kotlár zopakoval svoje podozrenia v prípade zdravotných rizík mRNa vakcín, legitimizujú ich podľa neho aj dennodenné telefonáty očkovaných. Chce pokračovať vo svojej práci. „Nikto ma nezastaví,“ vyhlásil s tým, že bude každý týždeň predkladať svoje zistenia a je odhodlaný to robiť, ak by aj nebol na pozícii splnomocnenca vlády. „Nemusím chodiť na vládu, nebaví ma tam chodiť, ani kávu mi tam neurobia,“ vyhlásil.

Opätovne sa odvolával na to, že má súdno-znalecký posudok, ktorý má poukazovať na enormne vysokú hladinu DNA vo vakcínach a prítomnosť látok, ktoré nie sú uvedené v príbalovej dokumentácii. Odmietol tiež kritiku vedcov za jeho článok o vakcínach v tzv. predátorskom časopise, pri novinárskych otázkach spochybnil ich relevantnosť. Na opakované výzvy ministrov za Hlas-SD, aby dokumentoval výsledky preverenia procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Kotlár odpovedal, že správu dodá. „Ale ja chcem vedieť, čo oni urobili na svojich rezortoch, v pondelok im posielam list s takouto otázkou, už ho mám pripravený,“ zdôraznil.

Kotlár minulý týždeň informoval médiá o zverejnení analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, v ktorej je uvedený ako autor spolu so Soňou Pekovou a Richardom M. Flemingom. Analýzu uverejnil časopis Herald Scholarly Open Access Journal of Angiology & Vascular Surgery. Slovenská akadémia vied (SAV), odvolávajúc sa na odborné zdroje a stanoviská regulačných agentúr, označila tvrdenia v článku za nepodložené. Akademici tiež poukázali na to, že text vyšiel v časopise, ktorý sa vydáva za vedecký, ale nezabezpečuje riadny recenzný proces, transparentnosť ani etické štandardy.