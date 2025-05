Voľby by v apríli vyhralo PS. Koľko percent by získal Hlas?

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v apríli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,9 percenta hlasov. Za ním by skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 19,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Tretiu najsilnejšiu podporu by mala strana Hlas-SD so ziskom 10,6 percenta voličských hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj Republika (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,8 percenta), KDH (7,3 percenta) a SaS (6,8 percenta).

Pred bránami NR SR by ostali Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (4,6 percenta), Demokrati (4,6 percenta), SNS (3,9 percenta) či Sme rodina (3,2 percenta).

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 39 kresiel, strana Smer-SD 36. Hlas-SD by mal v parlamente 20 poslancov, Republika 15 a hnutie Slovensko 14. KDH a SaS by mali v Národnej rade po 13 mandátov.

Prieskum na vzorke 1000 respondentov realizovali od 12. do 19. mája.