Ministerstvo práce spustilo nový projekt, rekvalifikovať chce 25.000 ľudí

Projekt bude prebiehať v dvoch fázach. Jeho cieľom je rekvalifikáciou pripraviť pre pracovný trh 25.000 ľudí, ktorí nájdu pracovné uplatnenie v automobilovom, strojárskom i elektrotechnickom priemysle. Projekt bude trvať štyri roky a na jeho realizáciu je vyčlenených 50 miliónov eur. Počas otvorenia prvého rekvalifikačného kurzu v Regionálnom tréningovom centre DSA v Nitre to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Spustenie projektu podľa slov ministra úzko súvisí s príchodom automobilky Volvo na Slovensko. „Nových pracovníkov bude potrebovať samotná automobilka Volvo, ale na druhej strane očakávame aj migráciu z iných automobiliek do Volva. A zároveň sa začnú vytvárať personálne diery v ďalších závodoch, nielen v automobilovom priemysle, ale aj v priemysle ako takom,“ skonštatoval Tomáš.

Projekt bude realizovaný v dvoch fázach. V prvej pôjde o všeobecné kurzy, kde by sa mali pripravovať pracovníci na základné pozície operátor výroby, tímlíder a facility manažér. „Následne z tých 25.000 ľudí, ktorých pripravíme a preškolíme v prvej fáze, vyberieme 5000 najúspešnejších. Tí už absolvujú kurzy na odbornejšie pozície ako mechatronik či práca v logistike,“ priblížil projekt minister práce.

Podľa jeho slov je v súčasnosti obrovskou výzvou nájsť medzi nezamestnanými požadované množstvo ľudí a pripraviť ich na prácu v priemysle. Podľa posledných štatistík je nezamestnaných 160.000 ľudí, z nich necelých 140.000 je disponibilných. Aj preto ministerstvo zavádza k dvom doterajším príspevkom, ktoré poskytovalo v predchádzajúcich vzdelávacích projektoch, aj novinku. Tou bude motivačný príspevok vo výške 6,50 eura za každý deň.

Okrem neho rezort poskytne príspevok účastníkom kurzu vo výške 8,60 eura za každý deň na stravovacie a cestovné náklady a poskytovateľovi vzdelávania príspevok na vzdelávanie vo výške 100 percent. „Naozaj sme v stave, že už my musíme ľudí aj takto motivovať, aby sa vôbec zúčastnili vzdelávacieho a rekvalifikačného kurzu,“ povedal Tomáš.

Podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho začína projekt so 440 záujemcami z radov nezamestnaných v 22 školiacich strediskách po celom Slovensku. Zapojených je zatiaľ 20 úradov práce. Ďalšie by sa mali do projektu zapojiť v auguste.

Podľa Juraja Leláka, predsedu predstavenstva Newport Group, ktorá zabezpečuje vzdelávanie, dokáže prvú fázu projektu absolvovať aj človek so základným vzdelaním či bez pracovných skúseností. Nie všetky vzdelávacie strediská sú rovnako vybavené. „Jednoduchšie z akreditovaných kurzov sme realizovali v minulosti na 24 miestach po Slovensku. Tie najšpecializovanejšie kurzy budú sústredené len v niekoľkých centrách na Slovensku, ktoré sú najlepšie vybavené,“ skonštatoval.