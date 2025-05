Plastickí chirurgovia prezradili, ktoré zákroky by nikdy nepodstúpili

V diskusii na internetovej platforme Reddit sa plastickí chirurgovia podelili o svoj názor na najrizikovejšie plastické operácie. Prezradili, ktorým zákrokom by sa sami nikdy nepodrobili a prečo. Z viac ako dvoch tisícok odpovedí jednoznačne dominoval Brazílsky lifting zadku (po anglicky Brazilian butt lift alebo BBL), ktorý mnohí označili za mimoriadne nebezpečný. „Má prekvapivo vysokú mieru úmrtnosti a zotavovanie je brutálne,“ uviedol jeden z diskutujúcich lekárov.

Čo je BBL a prečo je modelovanie zadku také rizikové

Plastický chirurg Dan Marsh pre portál Metro vysvetlil, že BBL zahŕňa liposukciu na odstránenie tuku z oblasti brucha. Tento tuk sa následne zbiera a potom sa vstrekuje do zadku s cieľom zmeniť jeho tvar a veľkosť.

„Môžete vstreknúť až dva litre tuku do každého sedacieho svalu, buď medzi kožu a sval, alebo priamo do svalu,“ objasňuje Marsh. „Riziko spočíva v tom, že ak tuk vstreknete do svalu, môžete ho nechtiac vstreknúť do jednej z veľkých žíl v svale. To môže byť smrteľné, pretože tuk sa môže usadiť v pľúcach pacienta a spôsobiť embóliu.“

Táto metóda je populárna najmä v Južnej Amerike a USA. Kliniky, ktoré augmentáciu zadku prenosom tuku vykonávajú, sa snažia riziko znížiť používaním ultrazvuku pri aplikácii tuku medzi kožu a sval.

Napriek tomu má BBL stále najvyššiu mieru úmrtnosti zo všetkých kozmetických procedúr. Dan Marsh prestal BBL vykonávať. „Rozhodol som sa, že je to príliš riskantné,“ povedal. Jeho slová potvrdila aj zdravotná sestra v diskusii na Reddite: „Od krvných zrazenín po sepsu, jednoducho to za to nestojí. Ak sa tuk dostane do krvného obehu, je koniec. Nestojí to za tie riziká.“

Klesá popularita BBL?

Napriek značným rizikám bolo podľa Medzinárodnej spoločnosti estetickej plastickej chirurgie (ISAPS) v roku 2023 vykonaných úctyhodných 771 333 BBL zákrokov, čím sa stal ôsmou najpopulárnejšou chirurgickou procedúrou na svete.

Avšak, podľa štatistík pripadá jedno úmrtie na každých 4 000 vykonaných procedúr. Zdá sa, že verejnosť si postupne začína uvedomovať nebezpečenstvo. V roku 2023 bolo vykonaných takmer o 50 000 BBL menej ako v roku 2022 a podľa Dana Marsha jeho popularita naďalej klesá.

Aké ďalšie zákroky by si chirurgovia nedali urobiť?

BBL nebol jediným zákrokom, ktorý si od chirurgov na Reddite vyslúžil kritiku. Často sa spomínalo aj lámanie a odstraňovanie rebier. Dan Marsh hovorí, že táto procedúra, vo svete plastickej chirurgie známa ako „Barbie pás“, sa v posledných rokoch vracia do módy.

„Presadzujú ju najmä juhoamerickí chirurgovia, často v kombinácii s BBL, aby sa dosiahol extrémne úzky pás a veľký zadok,“ vysvetľuje. „V skutočnosti sa rebro neodstraňuje. Chirurgovia zlomia najnižšie rebro a pacientke nasadia tesný sťahovací korzet. Keď sa rebro zahojí v tejto stiahnutej polohe, pás vyzerá oveľa užšie.“

Marsh by si odstraňovanie rebier nikdy nedal urobiť, pretože komplikácie zahŕňajú riziko prepichnutia pečene, sleziny či pľúc zlomeným rebrom, v niektorých prípadoch dokonca pneumotorax (kolaps pľúc). „Plastická chirurgia by mala byť bezpečná a nikdy by vás nemala vystaviť vysokému riziku,“ dodal na záver.