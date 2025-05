Rusko ohrozuje bezpečnosť v Európe, tvrdí Merz

Vyjadril sa tak počas návštevy v Litve pri príležitosti vytvorenia prvej stálej zahraničnej vojenskej jednotky Nemecka od druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Rusko nás všetkých ohrozuje,“ uviedol kancelár počas tlačovej konferencie vo Vilniuse. „Chránime sa proti tejto hrozbe, a preto sme dnes tu,“ dodal.

Cieľom 5000-člennej ťažkej bojovej brigády, ktorá sa bude budovať v nasledujúcich rokoch, je posilniť východné krídlo NATO a zabrániť potenciálnej ruskej agresii, upresňuje AFP. Podnetom na nasadenie brigády bola ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022.

Trvalé umiestnenie vojenskej jednotky v zahraničí nemá v povojnovej histórii nemeckej armády (Bundeswehr) obdobu, konštatuje AFP.

Merz, ktorý nastúpil do úradu kancelára tento mesiac, povedal, že bezpečnostná situácia na východnom okraji NATO „zostáva veľmi napätá“.

„Ruský agresívny revizionizmus ohrozuje nielen bezpečnosť a územnú integritu Ukrajiny, tento revizionizmus ohrozuje našu spoločnú bezpečnosť v Európe,“ vyhlásil nemecký kancelár.

Nasadením brigády v Litve a zvýšením výdavkom na obranu chce Nemecko podľa Merza „poslať jasný signál“ svojim spojencom, ktorým je „investovanie do našej bezpečnosti“.

„Spolu s našimi partnermi sme odhodlaní brániť územie Aliancie proti každej agresii. Bezpečnosť pobaltských spojencov je taktiež našou bezpečnosťou,“ tvrdí kancelár. Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko sa obávajú hrozby zo strany Ruska, pripomína AFP.

Nemecko je po Spojených štátoch druhým najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny počas už viac ako tri roky trvajúcej vojny. Merz tvrdí, že spojenci Kyjeva nedovolia Rusku, aby medzi nich „vrazilo klin“.

„Pevne stojíme pri Ukrajine, ale tiež stojíme spolu ako Európania a kedykoľvek je to možné, pracujeme spolu ako tím so Spojenými štátmi,“ dodal. Berlín podľa neho dúfa, že existuje šanca, že dôjde k dosiahnutiu prímeria a následne k mierovým rokovaniam medzi Ruskom a Ukrajinou. Tento proces by však mohol trvať niekoľko týždňov či mesiacov, uzavrel Merz.