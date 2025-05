Šutaj Eštok: Hlas bude mať snem, kde sa strana „nadýchne“

Deklaruje, že vo funkcii predsedu strany bude pokračovať s plným odhodlaním a má podporu členskej základne. Poukázal na to, že Hlas-SD si za posledný rok prešiel náročnou cestou.

„Budeme mať snem 21. júna v Poprade, kde si myslím, že sa strana nadýchne. Viem vám garantovať, že si budem vykonávať svoju prácu ministra vnútra aj predsedu strany naďalej tak, ako som to robil doteraz, s plným odhodlaním, entuziazmom, energiou,“ skonštatoval líder Hlasu-SD. Dodal, že jeho strana je demokratická a prešla si náročnou cestou. „Nebolo to jednoduché, keď prídete o najpopulárnejšieho politika a lídra, keď vás zradia ľudia, ktorí si nikdy dôveru nezaslúžili, keď ste súčasťou vlády, ktorá robí aj nepopulárne opatrenia,“ odkázal Šutaj Eštok. „Sme v polčase vládnutia, práve teraz sa musíme nadýchnuť. Som na to absolútne pripravený, odhodlaný, cítim podporu aj ľudí z predsedníctva,“ dodal.

Šutaj Eštok bol za predsedu Hlasu-SD zvolený 1. júna 2024 po tom, čo dovtedajší predseda Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Stanovy Hlasu-SD hovoria, že funkčné obdobie predsedu je spravidla štyri roky.