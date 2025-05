V kauze Fatima vypovedal obžalovaný Róbert Krajmer, akúkoľvek vinu popiera

Pre zlý zdravotný stav sa opäť nedostavila bývalá štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika Jankovská, ktorá v kauze čelí obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti. Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter Vasko a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer.

Súd doteraz vypočul viac ako desať svedkov vrátane Michala Vidu, ktorý v celej kauze vystupuje aj v úlohe poškodeného. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.

Obžalovaný Róbert Krajmer už na začiatku celého procesu avizoval, že pred súdom bude vypovedať až po tom, čo odznie svedecká výpoveď jeho bývalého podriadeného Milana Žáčika. Stalo sa tak na aprílovom pojednávaní, a tak vo štvrtok vypovedal pred súdom aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA.

Vo svojej výpovedi sa sústredil predovšetkým na 28. marec 2018, kedy na trenčianskom pracovisku NAKA podal trestné oznámenie Michal Vida, ktoré bolo namierené proti podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi. Róbert Krajmer pred súdom potvrdil, že o Vidovej snahe oznámiť trestnú činnosť vedel deň predtým po telefonáte od Moniky Jankovskej. Nevedel však, čo bude predmetom oznámenia, ale požiadal svojho podriadeného Žáčika, aby Vidov výsluch zabezpečil.

„Nemal som vedomosť o tom, žeby Michal Vida mal záujem vypovedať nepravdu alebo žeby trestné oznámenie bolo zinscenované. Žiadnym spôsobom som nezasahoval do obsahu jeho výpovede a nezúčastnil som sa na kreovaní obsahu jeho výpovede či vôle podať samotné trestné oznámenie,“ vyhlásil Róbert Krajmer s tým, že akúkoľvek vinu, ktorá mu je kladená v obžalobe, popiera.

Doplnil, že v polovici apríla 2018 odstúpil z riaditeľskej funkcie a bol preradený na pozíciu mimo NAKA. V tejto súvislosti označil za klamstvo tvrdenia svedka Bernarda Slobodníka. Ten na marcovom pojednávaní hovoril o ostrom slovnom konflikte, ktorý mal s vtedajším prezidentom Policajného zboru SR Tiborom Gašparom pre Vidovo predvedenie na nitriansku expozitúru NAKA v máji 2019 a ktorého sa podľa Slobodníka mal Róbert Krajmer zúčastniť.

Na štvrtkové pojednávanie sa v pozícii svedka dostavil aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý počas svojej advokátskej praxe zastupoval Ondreja Janíčka. Bol prítomný aj pri jeho výsluchu na trenčianskej polícii po zadržaní Janíčka a Vidu pre prečin ohovárania. „Zvláštne sa mi vtedy zdalo to, že prečin ohovárania má byť riešený väzobne a aj to, že Vidova obhajkyňa mala ambíciu diktovať jeho vyjadrenia do zápisnice, čo vyšetrovateľ toleroval,“ uviedol Lipšic.

Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. Najbližší termín hlavného pojednávania je vytýčený na 19. júna.