Vyhnúť sa transakčnej dani nie je ľahké, presun do zahraničia nepomôže

Jedna z možností, o ktorej podnikatelia uvažujú, je presun účtu či samotnej firmy do zahraničia. Takýmto spôsobom si však nepomôžu, upozornila partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Ina Kováčová Bečková.

Poukázala na to, že ak by sa firma rozhodla pre transakčnú daň preložiť sídlo do zahraničia, nebude to automaticky znamenať, že jej majiteľ už bude dane a odvody platiť iba mimo Slovenska. Dôležité pre platenie daní je to, kde firma či podnikateľ vykonávajú činnosť a majú fyzickú prevádzku, čiže takzvanú stálu prevádzkareň. Na to je potrebné, aby v danej krajine vykonávala firma alebo jej zamestnanci činnosť aspoň šesť mesiacov.

„Ak teda spoločnosť či živnostník budú aj naďalej podnikať na Slovensku, dane, vrátane transakčnej dane, budú musieť platiť aj na Slovensku,“ zdôraznila Bečková. Daňové priznanie tak budú musieť podávať aj na Slovensku a tiež v krajine, kde majú sídlo.

V snahe obísť platenie transakčnej dane si môže firma či živnostník povedať, že si otvorí účet v zahraničí, alebo že bude platiť cez zahraničné platobné služby, ako sú Revolut alebo PayPal. Na takéto situácie však zákon o dani z finančných transakcií pamätal.

„Ak by podnikateľ platil z týchto účtov, nijako by si nepomohol. Práve naopak. Okrem platenia transakčnej dane v rovnakej výške by na neho boli prenesené aj ďalšie povinnosti, ktoré inak robí banka. Pretože z podnikateľa, ktorý je daňou zaťažený, sa stáva aj platiteľ dane. Teda ten, ktorý mesačne odvádza daň štátu a plní ďalšie oznamovacie povinnosti či povinnosti vedenia záznamov, čo mu prinesie administratívu navyše,“ vysvetlila odborníčka.

V prípade, že by sa podnikateľ rozhodol používať virtuálne meny, platby uskutočnené z krypto peňaženky momentálne nepodliehajú dani z finančných transakcií. „Keď však podnikateľ za nákup kryptoaktív zaplatí z firemného účtu, za odchádzajúcu platbu mu bude strhnutá transakčná daň,“ doplnila Bečková. Nevýhodou môže byť podľa nej tiež fakt, že na Slovensku sa platenie kryptoaktívami bežne nezvykne používať.

Na druhej strane, podnikatelia majú niekoľko možností, ako môžu optimalizovať náklady na transakčnú daň, poukázala poradenská spoločnosť Grant Thornton. Prvou z nich je realizovať konsolidované platby, teda jednou platbou uhradiť viacero faktúr tomu istému dodávateľovi. Firmy tiež môžu využívať vzájomný zápočet za poskytnuté tovary alebo služby a uhrádzať si iba rozdielové sumy. Tým znížia aj sumu, z ktorej musia zaplatiť transakčnú daň.

Poradenská spoločnosť tiež pripomenula, že pri platbe kartou sa daň neplatí, podnikateľ iba uhrádza ročný poplatok za každú kartu k podnikateľskému účtu vo výške 2 eurá. Možnosťou pre firmu je tiež poskytnúť vyšší preddavok dodávateľovi. Ak jedna spoločnosť plánuje na základe zmluvy odobrať od inej tovar či služby vo väčšom objeme, môže dodávateľovi naraz poslať preddavok na úhradu viacerých budúcich plnení a daň zaplatí iba z tejto transakcie.