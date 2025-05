Zomrel herec známy aj vďaka kultovému seriálu MASH

Vo veku 76 rokov zomrel v utorok (20. 5.) ráno americký herec a komik George Wendt. Informoval o tom časopis Variety na svojom webe.

Wendtovu smrť potvrdila jeho hovorkyňa Melissa Nathanová. „George bol oddaný svojej rodine a blízkym priateľom a pre všetkých tých, ktorí mali šťastie ho poznať, bol dôverným spoločníkom,“ uviedla Nathanová. „Bude nám navždy chýbať. Rodina v tomto čase žiada o súkromie,“ dodala.

Watching him walk through that door and head to his barstool, America couldn’t wait to say hi to Norm every Thursday night. George Wendt was an essential part of the genius of ‘Cheers’ and he will be missed by the millions who loved him. Norm was all of us. A regular guy who… pic.twitter.com/BcnqCcZ3PM