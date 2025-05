Statusy ministra vnútra podľa rezortu vnútra neboli predvolebnou kampaňou

Ministerstvo vnútra (MV) SR zamietlo odvolanie prokurátora v prípade údajného zasahovania do predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) príspevkami na sociálnej sieti. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu Matej Neumann. Podľa sekcie verejnej správy MV SR nešlo o volebnú kampaň. Rozhodnutím sekcia potvrdila predošlé rozhodnutia okresného úradu v Bratislave.

„Príspevky na sociálnej sieti zo dňa 24. a 25. marca 2024 boli prezdieľané záznamy z diskusnej relácie v televízii TA3, ktorej vysielanie sa uskutočnilo v súlade so zákonom. Takáto činnosť nemôže byť a nie je aktívnou činnosťou osoby na podporu alebo v neprospech kandidáta na prezidenta, pretože jej základ tvorí obsah dosiahnutý zákonným spôsobom. Navyše, sekcia verejnej správy MV SR nezistila, že by u prezdieľaných záznamov z diskusnej relácie išlo o pripojené nové vlastné názory, ktoré by už neboli spomenuté,“ uviedol Neumann.

Príspevok z 26. marca 2024 bol podľa ministerstva odpoveďou politika politikovi. „Udalosti, ktorých sa dotýka, sú všeobecne známe a vo verejnosti niekoľkokrát diskutované. Zo samotného obsahu príspevku/videa priamo ani nepriamo nevyplýva, že je volebnou kampaňou alebo antikampaňou voči kandidátovi na prezidenta,“ tvrdí rezort.

Ministerstvo tvrdí, že prokurátor v odvolaní vyjadruje iba svoj názor, prečo si myslí, že argumenty správneho orgánu nie sú dostatočné. Zistený skutkový stav podľa rezortu prokurátor nijako nerozporuje. Nerozporoval ho ani v predošlom proteste prokurátora. „Takisto ani nepoukazuje na také dôkazy, ktoré by jednoznačne preukazovali, že činnosť viedla k aktívnemu formovaniu názoru voliča, teda jeho aktívnemu ovplyvňovaniu,“ vyhlásilo ministerstvo.

Okresný úrad Bratislava v minulosti rozhodol, že Šutaj Eštok neporušil zákon plateným príspevkom na sociálnej sieti o jednom z kandidátov pred prezidentskými voľbami, v ktorom sa o ňom negatívne vyjadroval. Okresná prokuratúra Bratislava I v decembri proti rozhodnutiu podala protest. Tomu okresný úrad nevyhovel. Prokurátor sa preto odvolal na nadriadený orgán, ktorým je MV.