Pavel: Ak summit NATO prinesie zhodu na zvýšení výdavkov k 5 % HDP, ČR to podporí

Po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Bruseli to v stredu povedal český prezident Petr Pavel, informuja spravodajkyňa TASR.

„Naša vláda už rozhodla, že výdavky na obranu sa budú zvyšovať o 0,2 percenta každý rok až do roku 2030, a chceme v tom pokračovať aj nad rámec toho, čo bude dohodnuté v Haagu,“ povedal Pavel a zároveň podotkol, že je potrebné to vysvetliť občanom.

Návrh modelu výdavkov v podobe 3,5 percenta plus 1,5 percenta, o ktorom budú na summite hovoriť, je podľa jeho slov zamýšľaný tak, že prvá časť by bola určená na investície do obrany a druhá skôr na podporu pri zaistení bezpečnosti. Spresnil, že ide napríklad o dopravnú infraštruktúru alebo logistickú, zdravotnícku či technickú podporu. Podotkol, že to nie sú ďalšie dodatočné výdavky, ale ČR by ich aj tak musela do svojej infraštruktúry investovať.

Rutte označil Česko za silného podporovateľa Ukrajiny a pripomenul, že od začiatku ruskej invázie poskytlo napadnutej krajine vojenskú pomoc v hodnote 1,3 miliardy eur. Ocenil tiež českú muničnú iniciatívu, ktorá je podľa jeho slov veľmi úspešná, pretože sa vďaka nej podarilo pre Ukrajinu za minulý rok zaistiť dodávku 1,5 milióna kusov nábojov. Rovnaké množstvo Česko plánuje dodať aj tento rok. Ocenil tiež rolu ČR na misiách NATO, napríklad na Slovensku.

Šéf Aliancie vyzdvihol, že sa niektoré krajiny vrátane Česka rozhodli zvýšiť výdavky na obranu, a označil to za nutné. Rusko podľa neho vyrába štyrikrát viac munície a celú ekonomiku previedlo na vojenskú. „Máme správy tajných služieb, že v rokoch 2028 – 2030 môžu byť takí silní, že skúsia niečo šialené. Ale my ako NATO musíme zaistiť, aby si (ruský prezident) Vladimir Putin uvedomil, že ak zaútočí teraz alebo v budúcnosti, naša reakcia bude devastujúca a práve preto potrebujeme ďalšie výdavky na obranu,“ podotkol Rutte.