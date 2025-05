Peskov tvrdí, že Rusko a USA sú v kontakte pre plánovanú výmenu väzňov

Každá strana by mala v rámci tejto výmeny prepustiť po deväť väzňov. Oznámil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše agentúra TASS.

„Príslušné agentúry sú určite naďalej v kontakte,“ odpovedal Peskov na otázku, či prebieha komunikácia o navrhovanej výmene väzňov. Hovorca Kremľa dodal, že nie je jasné, kedy sa tieto výmeny uskutočnia.

Prezidenti Ruska a USA diskutovali o výmene väzňov v pondelok (19. mája) počas telefonického rozhovoru o vojne na Ukrajine. Okrem toho však počas dvojhodinového telefonátu hovorili aj o normalizácii rusko-amerických vzťahov či o Iráne.

TASS pripomína, že Rusko a USA si už tento rok dvakrát vymenili väzňov. Washington vo februári prepustil ruského občana Alexandra Vinnika, ktorý bol v USA obvinený z podvodov z kryptomenami, výmenou za amerického učiteľa Marca Fogela. Ten si v ruskom väzení odpykával 14-ročný trest odňatia slobody za pašovanie drog po tom, ako ho chytili na moskovskom letisku s malým množstvom marihuany.

Druhá výmena sa uskutočnila 10. apríla v Spojených arabských emirátoch. Rusko vydalo Spojeným štátom americko-ruskú občianku Xeniu Karelinovú, ktorú minulý rok odsúdili na 12 rokov väzenia za „vlastizradu“. Tej sa údajne dopustila tým, že darovala necelých 52 dolárov charitatívnej organizácii Razom so sídlom v New Yorku, ktorá pomáha Ukrajine. Výmenou za to Spojené štáty vydali Rusku nemecko-ruského občana Arthura Petrova, ktorého zatkli v roku 2023 na Cypre na žiadosť USA pre obvinenia z nezákonného vývozu americkej elektroniky do Ruska.