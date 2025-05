Prezident v stredu vymenoval za nového predsedu Najvyššieho súdu F. Moznera

Nahradil tak Jána Šikutu, ktorému sa skončilo päťročné funkčné obdobie. Prezident SR mu poďakoval za vykonanú prácu a zaželal veľa úspechov do ďalších profesijných krokov.



Ocenil, že F. Mozner získal mandát s jasnou podporou Súdnej rady, ktorá ho zvolila pätnástimi zo sedemnástich hlasov. „Vaše dlhoročné pôsobenie i vaše postoje potvrdzujú, že máte predpoklady a kvality, aby ste úspešne naplnili svoje poslanie,“ uviedol P. Pellegrini. Zdôraznil tiež, že NS SR je najdôležitejším všeobecným súdom. “Ako jeho predseda budete predstavovať autoritu, ktorá súdnictvo reprezentuje smerom navonok k ostatným inštitúciám i smerom k verejnosti,” konštatoval v príhovore .



Novému predsedovi poprial silu a odhodlanie pri zvládaní náročných úloh. „Nastupujete do novej funkcie v časoch, keď slovenské súdnictvo čakajú mnohé veľké výzvy - predovšetkým ďalšie zvyšovanie jeho efektivity a dôveryhodnosti,“ uviedol prezident. Podľa jeho slov je to aktuálne kľúčová misia, pretože spoločnosť trpí vysokou mierou polarizácie a pretrvávajúcou nedôverou v autority, v inštitúcie, v právny systém a v spravodlivosť. “Podporím každú snahu, ktorá bude smerovať k lepšiemu finančnému či personálnemu zabezpečeniu súdov a rovnako ostávam otvorený komunikácii o aktuálnych problémoch súdnictva,” poznamenal.