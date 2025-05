Biele škvrny na banánoch: Ako vznikajú a sú nebezpečné?

Hayley Telbeyová z britského mesta Chichester žiada vysvetlenie od britskej pobočky Lidlu po tom, ako si na banánoch kúpených v supermarkete našla biele škvrny. Chichesterová o tom informovala na sociálnej sieti X.

„Práve som si kúpila tieto banány z vašej predajne v Chichesteri, a keď som otvorila tašku, všimla som si na nich biely fľak. Nie sú to náhodou vajíčka pavúkov alebo iného hmyzu?“ pýta sa Telbeyová v príspevku.

@LidlGB can you advise what this is ?I’ve just purchased these bananas from your store in Chichester and noticed this big white patch when I opened the bag , and worried it could be spider or insect eggs ? I’ve now rebagged and in the wheelie bin . pic.twitter.com/86m0tnFI9v