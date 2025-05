Šutaj Eštok: Od polnoci sa zrušia kontroly na hraniciach v súvislosti so SLAK

Hranice budú bez obmedzení, keďže sa odstránia aj závory a dopravné značenia. Mimoriadne opatrenia však budú naďalej platiť v ohniskách nákazy tohto ochorenia. V utorok to povedal po zasadnutí Ústredného krízového štábu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) za účasti hlavného veterinárneho lekára Martina Chudého.

„Dnešné rokovanie Ústredného krízového štábu bolo posledným, pretože sa nepotvrdilo akékoľvek v inkubačnej dobe ďalšie ohnisko a tie závery sú, že sme zvládli aj túto krízu so slintačkou a krívačkou,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že všetky prijaté opatrenia v súvislosti s týmto ochorením boli jasne a zrozumiteľne vysvetlené verejnosti.

Mimoriadna situácia v oblastiach, kde sa nákaza SLAK šírila, by mala platiť do 31. mája, keďže je podľa ministra vnútra potrebné prijať technické opatrenia, aby sa mohla zabezpečiť dekontaminácia postihnutých oblastí.

Chudý doplnil, že od stredy (21. 5.) budú platiť na Slovensku núdzové opatrenia, ktoré súvisia napríklad s dezinfekciou dopravných prostriedkov na farmách postihnutých SLAK či registráciou ľudí, ktorí vstúpia na toto územie. Zrušia sa reštrikčné zóny, dekontaminačné brány a brody, no v platnosti stále zostáva vyšetrenie zvierat. Tie však budú môcť byť premiestňované aj z chovu do chovu či do zahraničia. Zdôraznil, že v kontrolách dodržiavania opatrení sa bude naďalej pokračovať najmä čo sa týka premiestňovania zvierat a vozidiel, ktoré ich prepravujú. Rovnako od stredy sa budú môcť otvoriť aj zoologické záhrady.

„Slovensko stále budeme mať rozdelené na dve časti, čiže je to bývalá infikovaná zóna a takzvaná čistá zóna a v tej, kde bola bývalá infikovaná zóna, tak tam sa bude pokračovať nielen v klinickej prehliadke, ale aj samozrejme odoberaní vzoriek podľa toho, či tie zvieratá pôjdu z chovu do chovu alebo či pôjdu priamo na bitúnok,“ uzavrel Chudý.