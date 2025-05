Zelenskyj: Rusko naťahuje čas, aby mohlo pokračovať vo vojne

Americký prezident Donald Trump v pondelok telefonoval so Zelenským a následne aj so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Ruskí a ukrajinskí predstavitelia sa zároveň uplynulý piatok stretli v Istanbule na prvých priamych rozhovoroch za vyše tri roky.

Rozhovory v Istanbule však prímerie nepriniesli, pričom Zelenskyj v súvislosti s nimi obvinil Putina, že k rokovaciemu stolu posiela „prázdne hlavy“. „Je zrejmé, že Rusko sa snaží získať čas na to, aby mohlo pokračovať vo svojej vojne a okupácii,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti.

Trump označil pondelkový dvojhodinový telefonický rozhovor s Putinom za prelomový. Uviedol tiež, že Rusko a Ukrajina okamžite začnú rokovania o prímerí a o ukončení vojny. Ruský prezident však opäť výzvu na bezpodmienečné prímerie odmietol. O telefonáte sa Putin vyjadril zdržanlivejšie, uviedol len, že je pripravený spolupracovať s Ukrajinou na príprave memoranda o možnej budúcej mierovej dohode.

Kremeľ zároveň trvá na kompromisoch oboch strán konfliktu. Zelenskyj v reakcii na požiadavku Ruska vylúčil ako podmienku na ukončenie vojny stiahnutie vojakov z oblastí na východe a juhu Ukrajiny, na ktoré si robí nárok Moskva. Obdobné požiadavky predniesla ruská delegácia aj na rokovaniach v Istanbule, Kyjev ich označil za nerealistické.

Kyjev aj Európa lobujú za to, aby Trump na Moskvu uvalil nový balík rozsiahlych sankcií po tom, čo Putin odmietol odcestovať do Turecka na priame rokovania so Zelenským. „Ukrajina je pripravená na akýkoľvek formát rokovaní, ktorý prinesie výsledky. A ak bude Rusko naďalej klásť nerealistické podmienky a podkopávať pokrok, musí to mať tvrdé následky,“ uviedol Zelenskyj.

Trump však nateraz zavedenie nových protiruských sankcií po pondelňajšom telefonáte vylúčil.