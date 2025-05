Vyhláška MZ môže sťažiť prístup k liekom na výnimku, tvrdia odborníci

Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia odborného, pacientskeho a občianskeho sektora.

„Chcem zdôrazniť, že lieky na výnimky neznamenajú, že nám schvaľujú inovatívnu liečbu. Lieky na výnimky v našich podmienkach v krajských centrách znamenajú, že sa schvaľujú lieky v indikáciách, ktoré firmy neboli ochotné kategorizovať z nejakého dôvodu. Väčšinou je to preto, lebo ten liek je starý a indikácia sa firme už neoplatí rozšíriť,“ ozrejmil onkológ Marian Streško. Vysvetlil, že aj lieky, ktoré stoja rádovo 100 eur, tak musia pacienti žiadať na výnimku, keďže nie sú kategorizované. Týka sa to podľa neho napríklad aj imunoterapie.

Onkológ Streško označil za problém aj netransparentnosť systému výnimiek. Podľa jeho slov pacient často nevie, akú časť nákladov mu poisťovňa skutočne preplatí. „Pacient zaplatí 10.000 eur za lieky a ja mu neviem povedať, či mu poisťovňa následne tie lieky aj schváli,“ povedal Streško.

Zástupcovia pacientov upozornili, že pre mnohých je často jedinou možnosťou, ako získať prístup k potrebnej liečbe, organizovanie verejných zbierok. Radoslav Herda z občianskeho združenia Slovenský pacient poukázal na to, že v minulosti sa už zlepšil vstup inovatívnej liečby na Slovensko. „Dnes stojíme pred tým, že o túto liečbu pacienti prídu. Chcel by som požiadať, aby sa nešetrilo na pacientoch, zanechalo sa súčasné financovanie a nevytvárali sa z pacientov občania druhej kategórie,“ dodal.

Simona Stískalová z Platformy pomáhajúcich organizácií podotkla, že systém kategorizácie nových liekov musí byť zodpovedný, udržateľný, ale zároveň otvorený odborným analýzam a hlasu pacientov. Podľa jej slov často aj dobré a potrebné lieky zostávajú mimo reálneho dosahu pacienta. „To, čo dnes potrebujeme, je úprava parametrov tak, aby lepšie odrážali prínos lieku pre pacienta. Aby sa podporovali také lieky, ktoré majú skutočný vplyv na kvalitu života alebo dĺžku života, najmä v prípadoch, keď ide o ťažké a pokročilé ochorenie,“ doplnila.

Podľa Streška bude schválenie vyhlášky viesť k tomu, že prudko klesne dostupnosť liekov. Pripomenul, že samotný proces kategorizácie inovatívnych liekov sa v posledných rokoch výrazne spomalil. „Za posledné tri roky sa z dostupných inovatívnych liekov dostalo do kategorizácie len približne 20 percent,“ uviedol. Dodal, že je to práve inovatívna liečba, ktorá môže výrazne pomôcť pri liečbe skorých štádií onkologických ochorení.

MZ SR navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur.

Na zastavenie vstupu inovatívnych liekov na Slovensko upozornila aj Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. Asociácia na ochranu práv pacientov poukázala na to, že najviac zasiahnutí oneskoreným prístupom k moderným liekom sú onkologickí, neurologickí a pacienti so zriedkavými diagnózami.