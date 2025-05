Alojz Hlina spochybnil plnenie úloh ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Spochybnil napríklad vyjadrenia o výške ceny potravín či fungovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

„Premiér Slovenskej republiky Robert Fico povedal, že tento rezort nemá s cenami potravín nič spoločné a to presne vystihuje ich vládnutie, to presne vystihuje vzťah k poľnohospodárstvu,“ povedal Hlina.

V súvislosti so zvládaním konsolidácie opozičný poslanec upozornil na fakt, že rezort pôdohospodárstva podľa neho investuje polovicu kapitálových výdavkov do oblasti informačných technológií, ktoré podľa neho nekorešpondujú s agendou MPRV. Zároveň vyzval predstaviteľov vlády, aby sa zúčastnili mimoriadneho výboru Národnej rady SR, ktorý by sa mal konať budúci týždeň po ukončení riadneho výboru.