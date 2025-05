Erik Tomáš: Nezamestnanosť klesla v apríli na nové historické minimum 3,71 %

Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola na hodnote 5,79 %. V apríli bolo nezamestnaných najmenej za toto obdobie, a to vyše 161.000 osôb. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Nikdy na Slovensku doteraz nebolo menej ľudí bez práce ako v apríli roku 2025. Možno len pre zaujímavosť, kedy bol vlastne najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie, respektíve najvyššia nezamestnanosť na Slovensku, tak to bolo v januári v roku 2002 a vtedy počet nezamestnaných osôb bol 563.946,“ uviedol Tomáš s tým, že aktuálne je počet voľných pracovných miest 103.367. V apríli boli nahlásené aj dve hromadné prepúšťania.

V porovnaní s vlaňajškom bolo od januára do 15. mája 2024 nahlásených 36 hromadných prepúšťaní a ohrozených stratou zamestnania celkovo 3596 zamestnancov. V rovnakom období tohto roka bolo podľa neho nahlásených menej hromadných prepúšťaní, a to 22, pričom ohrozených stratou zamestnania bolo 2635 zamestnancov. Za rovnaké merané obdobie tak bolo ohrozených stratou zamestnania o 26,72 % menej ľudí. Zo všetkých zamestnancov firiem, ktoré nahlásili hromadné prepúšťania, bolo zatiaľ prepustených 1,63 % pracovníkov.

Štát podľa neho pomohol viacerým zamestnancom napríklad v spoločnosti Eterna v Bánovciach nad Bebravou či vo firme Bukóza vo Vranove nad Topľou, ktorým preplatil ušlé mzdy. Zároveň pripomenul, že rezort práce spustil od 1. mája 2024 viaceré opatrenia a podporné pracovné programy, ktoré majú pomôcť znevýhodneným uchádzačom o prácu, ako sú dlhodobo nezamestnaní či nízkokvalifikovaní ľudia, vekové kategórie nad 50 rokov alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Na druhej strane nevylúčil, že z dôvodu globálnych faktorov v rámci zavedenia amerických ciel môže dôjsť ku kríze na trhu práce, čím sa zvýši nezamestnanosť. Pokiaľ by mali clá platiť podľa neho v navrhovanej podobe, tak to spôsobí veľké problémy automobilovému priemyslu. V nadväznosti na to pripravuje rezort práce novelu zákona o systéme pod názvom kurzarbeit, ktorý rozšíri vonkajšie faktory o nepredvídateľné hospodárske dôvody, ako je napríklad strata odbytu. V prípade takejto prekážky na strane zamestnávateľa by ľudia nemali prísť o prácu.

Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy doplnil, že v apríli bol zaznamenaný pokles nezamestnanosti v štyroch krajoch, a to v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom. Najvýraznejšie zníženie bolo viditeľné v Nitrianskom kraji o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.). Naopak, nárast nezamestnanosti zaznamenal Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Nezmenená situácia zostala len v Trenčianskom kraji. V prípade okresov bol najvyšší podiel nezamestnaných ľudí v Rimavskej Sobote, a to celkovo 10,67 %. Najnižší bol v okrese Piešťany, konkrétne 1,88 %.