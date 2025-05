Verejnosť sa lúči s Bartoškom, veniec poslal aj prezident Pavel

Ľudia môžu k pietnemu miestu v Dvořákovej sieni prichádzať od 10.00 do 17.00 h, nasledovať bude súkromné stretnutie rodiny s hercovými priateľmi a kolegami, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pietne miesto je vytvorené na pódiu v podobe Bartoškovej kancelárie, kde je umiestnená jeho rozmerná fotografia. Ľudia tam môžu klásť kvety a pred sieňou sa môžu zapísať do kondolenčných kníh. Rozlúčka je podľa organizátorov naplánovaná na základe hercovho želania tak, aby bola prístupná pre širokú verejnosť. Na mieste nie je rakva s telesnými pozostatkami herca ani čestná stráž. Nepočíta sa ani s prejavmi, ako to napríklad býva pri rozlúčkach v Národnom divadle.

Smútočný veniec podľa médií poslal aj český prezident Petr Pavel a manželkou a osobne sa s hercom prišiel rozlúčiť minister kultúry Martin Baxa. Herca označil za jednu z kľúčových postáv českej kultúry a človeka, ktorý mal jasné hodnoty. „Bol charizmatický, mal šarm, ale okrem toho som ho poznal ako pozorného hostiteľa a spoločníka, človeka veľmi hlboko sledujúceho verejné dianie... Veľmi inšpiratívny muž,“ povedal vo vysielaní ČT24 Baxa. Podotkol, že práve vďaka Bartoškovi existuje karlovarský filmový festival, pretože začiatkom 90. rokov nebolo vôbec isté, či festival prežije. Ocenil, že Bartoška dokázal do Karlových Varov priviesť filmové hviezdy.

Organizátori rozlúčky počítajú s vysokou účasťou verejnosti. Pre tých, ktorí by hercovi chceli vzdať hold, ale do Rudolfina sa nedostanú, bude od 21. do 31. mája pripravená kondolenčná kniha v Divadle Kalich na Jungmannovej ulici. Bola to posledná divadelná scéna, na ktorej Bartoška vystupoval v predstavení Moja hra. Kniha bude umiestnená v priestore pokladnice.

Bartoška zomrel 8. mája vo veku 78 rokov. Patril medzi výrazné a populárne osobnosti českého filmu. Počas svojej hereckej kariéry stvárnil na divadelných doskách, vo filme i v televízii množstvo charakterovo rôznorodých postáv. Od roku 1994 bol prezidentom karlovarského filmového festivalu, ktorý sa mu podarilo vrátiť medzi tie elitné.