Kamil Šaško: SR nehlasovala proti pandemickej dohode, umožňuje to ďalšie kroky

V súvislosti s výsledkom hlasovania na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Na sociálnej sieti zároveň avizuje svoje ďalšie iniciatívy v tejto záležitosti.

„Napriek včerajšiemu hlasovaniu sa bude na pôde WHO o dohode naďalej diskutovať, a to aj za účasti Slovenska za rokovacím stolom,“ zdôraznil minister. Pripomenul pritom, že slovenský zástupca pri hlasovaní postupoval v súlade s pozíciou, ktorú väčšinou odsúhlasila vláda SR. Finálna verzia, pripravená na ratifikáciu členskými štátmi, by mala prísť na rad podľa neho v horizonte 12 až 18 mesiacov. „Až vtedy, po ukončení riadnych rokovaní na medzinárodnej úrovni, k nej prijmeme ako krajina jasnú pozíciu a o definitívnom postoji k pandemickej dohode napokon rozhodnú riadne volení zástupcovia občanov SR, a teda vláda, Národná rada a prezident, nikto iný. Nikto nám teda nič nebude vnucovať,“ upozornil Šaško.

Deklaroval, že v nasledujúcom období bude koaličným partnerom i verejnosti trpezlivo vysvetľovať, že pandemická dohoda neohrozuje suverenitu jednotlivých krajín a nezavádza povinné očkovanie, dokonca explicitne odmieta obmedzovať slobodné rozhodnutie jednotlivca. „Budem preto vysvetľovať, že cieľom tejto dohody je umožniť členským štátom prístup k najmodernejším vedeckým poznatkom, nástrojom a procesom, ako sa čo najlepšie brániť prípadnej budúcej pandémii,“ zdôraznil Šaško. Chce tiež intenzívne komunikovať aj smerom k zahraničiu záujem Slovenska ostať krajinou, ktorá má úctu k faktom a vedecky overeným postupom. „V tomto kontexte opäť zdôrazňujem, že očakávam predloženie správy o manažovaní pandémie zo strany splnomocnenca vlády, nie však formou článkov, ale riadnym, profesionálnym a nespochybniteľným spôsobom,“ dodal minister zdravotníctva.

Avizoval tiež, že na budúci týždeň chce predstaviť zásadnú a pozitívnu správu v oblasti liekovej politiky.

Stanovisko ministra zdravotníctva k Pandemickej dohode

WHO v utorok v Ženeve na svojom výročnom zasadnutí formálne prijala medzinárodnú dohodu o prevencii a kontrole pandémií. Schváleniu dohody na utorkovom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia predchádzalo v pondelok (19. 5.) večer hlasovanie na Výbore A tohto zhromaždenia o uznesení odporúčajúcom zhromaždeniu prijatie pandemickej dohody. Uznesenie bolo prijaté hlasmi 124 štátov. Žiadna krajina nehlasovala proti, zdržalo sa však 11 štátov vrátane Iránu, Izraela, Ruska, Talianska, Slovenska a Poľska.