Česko rieši prípad občana, ktorý nastúpil do ruskej armády, no teraz žiada o pomoc

V utorok to uviedla stanica ČT24. Rezort na sociálnej sieti X zopakoval varovanie pred cestou do Ruska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„MZV ČR dôrazne varuje pred cestami do Ruska a vyzýva českých občanov, aby opustili krajinu. Bezpečnostná situácia je napätá, naša ambasáda má obmedzené možnosti poskytovať pomoc a ochranu,“ podotklo ministerstvo. Súčasný prípad s Čechom, ktorý sa dožaduje pomoci, je toho podľa hovorcu rezortu Daniela Drakea dôkazom. Dodal, že ministerstvo bude postupovať v súlade s českými zákonmi a Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch.

Vzťahy Česka a Ruska sú napäté už od roku 2021, keď Česko obvinilo Moskvu z účasti na explózii v muničnom sklade vo Vrběticiach z roku 2014 a vyhostilo z ČR takmer 20 ruských diplomatov. V reakcii na to Moskva zaradila Česko na zoznam nepriateľských krajín.

Podľa českých médií by mal o niekoľko dní do Moskvy odcestovať nový český veľvyslanec v Rusku Daniel Koštoval, o ktorom vláda rozhodla ešte vlani. Ministerstvo v októbri 2024 informovalo, že Koštoval by mal v Moskve pôsobiť od začiatku tohto roka, nakoniec sa jeho odchod oneskoril. Po tom, ako sa v roku 2022 z Moskvy do ČR vrátil veľvyslanec Vítězslav Pivoňka, mala ČR v Rusku len nižšie diplomatické zastúpenie.

Premiér Petr Fiala a tiež minister Lipavský potom opakovane hovorili, že by v Moskve chceli opäť veľvyslanca. S tým však nesúhlasil prezident Petr Pavel, ktorý tvrdil, že si to v aktuálnej situácii nedokáže predstaviť. Postupne však názor zmenil.