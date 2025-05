Richard Müller získal za album Duety dvojnásobnú platinovú platňu

Za unikátny album Duety získal dvojplatinovú platňu, ktorú si prevzal od šéfa distribučnej spoločnosti Spinaker Mariána Šokyho. Spevák a skladateľ aktuálne nahráva v štúdiu nový hudobný projekt skupiny Banket, ktorým si pripomenie 40. výročie kultového albumu Bioelektrovízia. Informovala PR manažérka Nora Krchňíková.

Na ocenenom albume Duety nájdu fanúšikovia 17 skladieb so šestnástimi interpretmi - Hanou Hegerovou, Milanom Lasicom, Ivou Bittovou, Katarínou Knechtovou, Terezou Kerndlovou, Emmou Smetana, Simou Martausovou, Silviou Slivovou, Majkom Spiritom či formáciou Fragile. Nechýbajú dve úplne nové piesne - duety s raperom Lyrikom a Darou Rolins.

„Je mi cťou odovzdať dvojnásobnú platinovú platňu Richardovi Müllerovi. Osobitne zdôrazňujem, že číslo limitu dvojnásobnej platiny dosiahol z predaja fyzických nosičov. To znamená CD a LP, digitálne predaje sme do toho nepočítali,“ konštatuje zástupca firmy Spinaker Marián Šoky.

Spevák, skladateľ a textár Richard Müller je na hudobnej scéne 40 rokov. Kariéru začal v roku 1984 a odvtedy úspešne tvorí, nahráva a koncertuje. Ocenenia si doma odkladá do špeciálnej miestnosti, dvojplatina má pre neho osobitný význam.

„Veľmi si to vážim. Ďakujem všetkým, ktorí si album kúpili, počúvali ho, alebo ho niekomu darovali. Vznikol z priateľstiev, z rešpektu k mojim kolegom a kolegyniam, ktorí so mnou naspievali tieto piesne. O to viac ma teší, že si k nim našli cestu aj ľudia. Ocenenie albumu je pre mňa veľká vec, pretože je to prvý album v mojej 40-ročnej kariére, ktorý som si vydával sám vo vlastnom vydavateľstve,“ hovorí Richard Müller.