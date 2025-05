Spojené štáty uskutočnili prvý „samodeportačný“ let pre nelegálnych migrantov

Americká vláda pre nich zabezpečila let a poskytla im finančnú čiastku 1000 dolárov, uviedlo Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov.

Na palube „dobrovoľného chartrového letu“ sa nachádzalo celkovo 64 migrantov“, upresnilo ministerstvo. „Poskytla sa im pomoc pri vycestovaní, príspevok vo výške 1000 dolárov a zároveň si do budúcna zachovajú možnosť legálneho návratu do Spojených štátov,“ vysvetlilo. Do Hondurasu odcestovalo 38 osôb a do Kolumbie zvyšných 26.

Ministerka vnútornej bezpečnosti Spojených štátov Kristi Noemová vyzvala ďalších prisťahovalcov bez dokladov v USA, aby využili možnosť, ktorú ministerstvo ponúka pod názvom „Projekt návrat domov“. „Prevezmite kontrolu na svojím odchodom a získajte finančnú podporu na návrat domov,“ povedala Noemová. „Ak tak neurobíte, hrozia vám pokuty, zadržanie, deportácia a nikdy sa (sem) nebudete môcť vrátiť,“ zdôraznila ministerka.

„Pokiaľ ste v tejto krajine nelegálne, zvoľte si teraz samodeportáciu a zachovajte si možnosť potenciálneho návratu legálnou, správnou cestou,“ dodala Noemová.

Trump už v rámci prezidentskej kampane sľuboval, že deportuje milióny migrantov bez potrebných dokladov. Viaceré jeho dekréty týkajúce sa prisťahovalectva sa však stretli s nesúhlasom sudcov naprieč celou krajinou, pripomína AFP.