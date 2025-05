Počuli ste už o priesvitnom mobile? Nový trend zachvátil internet

Video so zábermi ženy, ktorá si pri čakaní v rade prezerá priesvitný mobil, pobúrilo sociálne siete. Prvýkrát sa objavilo na TikToku, kde komentujúci netajili prekvapenie. „Nové sklo od Nokie,“ píše sa v komentároch. „Prišla nás pozdraviť z budúcnosti,“ prihovára sa ďalší komentujúci.

Foto: tiktok.com/@askcatgpt

Video zverejnila TikTokerka Cat, ktorá neskôr v pokračovaní informovala o tom, že priesvitný „mobil“ naozaj existuje, hoci sotva by ste na ňom našli štandardné funkcie.

„Toto je metafón,“ vysvetlila Cat. „Je to presne to, na čo to vyzerá – priehľadný kus akrylu v tvare iPhone.“

Foto: tiktok.com/@askcatgpt

Podľa TikTokerky stojí za nálezom metafónu jej známy, ktorý ho predstavil ako recept na liečbu závislosti na mobile. „Vysvetlil mi, že sa snaží zistiť, či je možné vyliečiť závislosť na mobiloch zhotovením niečoho, čo mobil pripomína, a tvarom a hmotnosťou ho nahradí vo vrecku nohavíc,“ vysvetlila Cat. Okrem toho dodala, že metafón je už vypredaný.

Metafón ponúkala na predaj medzi inými aj webová stránka Mindless Toys. Tá vysvetlila, že jeho názov je odvodený od opiátu metadónu, ktorý sa používa pri liečbe závislosti na heroíne.

„Metafón vám pomôže s nutkavými pocitmi a abstinenčnými príznakmi. Vie vyplniť prázdno v zadnom vrecku. Vie vyplniť prázdno v ruke,“ píše sa v popise k výrobku. Okrem priehľadnej verzie boli k dispozícii aj neónovo ružová a neónovo zelená, no všetky druhy sú u výrobcu vypredané. Metafón sa predával za 25 dolárov (22,25 eur).