Policajti naháňali 27-krát trestaného vodiča s osemročným zákazom šoférovania

POLICAJTI Z POHOTOVOSTNEJ MOTORIZOVANEJ JEDNOTKY KR PZ TRENČÍN CEZ VÍKEND PRENASLEDOVALI OSOBNÉ VOZIDLO Cez víkend hliadka PMJ KR PZ Trenčín prenasledovala v Trenčíne vozidlo zn. Ford Focus, ktorého 38 ročný vodič jazdil veľkou rýchlosťou. Hliadka ho začala predpísaným spôsobom zastavovať, pričom vodič nereagoval na výzvy na zastavenie. Vodič značne zvýšil rýchlosť a pokračoval ďalej v jazde, v smere na Dubnicu nad Váhom. Počas prenasledovania jazdil vyššou rýchlosťou a nebezpečne. Keď vchádzal do kruhového objazdu narazil do vozidla zn. Mercedes –Benz, ktoré v tom čase vchádzalo do kruhového objazdu. Ani to ho nezastavilo a pokračoval v jazde. Pri vojenských skladoch v Nemšovej zišiel mimo cestu do poľa, kde opäť pokračoval v jazde. Tam, ale dostal šmyk a zostal zakliesnený v kríkoch. Hliadka PMJ pristúpila k vozidlu, v ktorom sa nachádzali dvaja spolujazdci. Vodiča našli ležať kríkoch, kde sa snažil hliadke schovať. Voči osobe boli použité donucovacie prostriedky, a to hmaty, chvaty a putá. K zraneniu osôb nedošlo. Následne bol hliadkou vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky. Tá skončila s negatívnym výsledkom. Tiež bol vyzvaný, aby sa podrobil testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok. Ten skončil s pozitívnym výsledkom na amfetamín, metamfetamín a extázu. Následnou lustráciou v informačných systémoch Policajného zboru bolo zistené, že vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia a toho času má uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá po dobu 8 rokov. Tiež bolo zistené, že už v minulosti bol 27 krát súdne trestaný. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda. Následne bol po vykonaní potrebných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník ODI Trenčín vodičovi vzniesol obvinenie pre prečin Marenie výkonu úradného rozhodnutia a na obvineného bol spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. V súvislosti s danou udalosťou poverený príslušník ODI Trenčín zadokumentoval dopravnú nehodu. Taktiež v súvislosti s touto udalosťou aj poverený príslušník OO PZ Nemšová začal trestné stíhanie pre prečin Neoprávnené prechovávanie omamných a psychotropných látok. Spolujazdec, ktorý sa v čase prenasledovania hliadkou PMJ nachádzal vo vozidle, pri sebe prechovával pre vlastnú potrebu omamnú a psychotropnú látku. Pri výsluchu uviedol, že sa jedná o metamfetamín. Taktiež vo vozidle bola zaistená zelená sušina, ktorá bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.