Matovič: Vláda o odmietnutí pandemickej dohody nemohla rozhodnúť per rollam

Vláda SR o odmietnutí pandemickej dohody podľa lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča nemohla rozhodnúť takzvane per rollam vzhľadom na to, že z pondelkového vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vyplýva, že ministri strany Hlas-SD za odmietnutie dohody nehlasovali a vláda tak nebola jednotná, čo je podmienkou pri prijatí uznesenia touto formou. V takýchto prípadoch sa podľa Matoviča musí uznesenie prijať na schôdzi vlády. Opozičný politik to uviedol v pondelok na tlačovej konferencii, kde citoval z rokovacieho poriadku vlády.

„Buď teda v tomto prípade klame Šutaj Eštok, keď hovorí, že jeho ministri boli za pandemickú dohodu, ale v skutočnosti boli proti, alebo klame Robert Fico, ktorý hovorí, že prebehlo takéto hlasovanie. Legitimizuje podvod, lebo jednoducho to hlasovanie nemohlo prebehnúť, keďže jedna časť ministrov bola za a druhá časť ministrov bola proti,“ uviedol Matovič. Vysvetlil, že pri prijímaní spôsobom per rollam prechádza uznesenie postupne všetkými ministerstvami, kde sa k nemu ministri vyjadrujú.

Matovič zároveň tvrdí, že delegácia, ktorá má o pandemickej dohode hlasovať na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, nemá mandát, pretože uznesenie nebolo prijaté.

Poukázal, že iné krajiny pandemickú zmluvu chcú prijať. „Stodeväťdesiat krajín sú úplní hlupáci, ktorí vlastne idú hlasovať o niečom, čo vôbec nevideli a len teda Robert Fico a jeho Kotlár, pobočník Kotlár, majú pravdu. Je to smiešne, ale ako sa hovorí, že ak by to nebolo smiešne, je to smutné. V tomto prípade je to megasmutné, lebo pre Slovensko sú to mimoriadne straty na renomé,“ uviedol.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázal, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa vyjadril proti odmietnutiu pandemickej dohody, no uznesenie, ktoré slovenskú delegáciu inštruuje v tejto podobe ju odmietnuť, predložil na rokovanie vlády on.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu (18. 5.) informoval, že vláda rozhodla o tom, že SR má na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve žiadať, aby sa o pandemickej dohode hlasovalo, nie sa prijímala globálnym súhlasom a ak sa o nej bude hlasovať v aktuálnej podobe, slovenská delegácia má príkaz nepodporiť ju.

Šaško rozhodnutie nepovažuje za správne. Poukázal na výhody pandemickej dohody. Deklaroval, že zmluva neobmedzuje zvrchovanosť žiadnej krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie. Minister vnútra Šutaj Eštok v pondelok vyhlásil, že ministri Hlasu-SD za odmietnutie dohody nehlasovali

Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.